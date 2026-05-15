Khách kéo đến nơi ông Tập và ông Trump chụp ảnh tại Thiên Đàn

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng Chủ tịch Tập Cận Bình thăm khu di tích lịch sử Thiên Đàn sáng 14/5. Hai lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm trước Điện Kỳ Niên, nơi cầu mùa màng bội thu và cũng là công trình nổi tiếng nhất ở Thiên Đàn. Ảnh: Reuters.

Sau 2 ngày tạm đóng cửa phục vụ sự kiện ngoại giao, Thiên Đàn mở cửa trở lại từ ngày 15/5 và nhanh chóng thu hút đông du khách. Theo Global Times, khu vực trước Điện Kỳ Niên - công trình biểu tượng nằm trong quần thể Thiên Đàn - trở thành điểm check-in được nhiều du khách săn đón sau khi lãnh đạo 2 nước chụp ảnh tại đây. Ảnh: Global Times.

Nhiều du khách xếp hàng để chụp ảnh ở "cùng góc máy" với các nhà lãnh đạo, tạo nên không khí nhộn nhịp ngay trong ngày đầu địa điểm mở cửa trở lại. Một số du khách quốc tế cho biết họ đến Thiên Đàn không chỉ để tham quan di sản nổi tiếng của Bắc Kinh mà còn muốn lưu lại khoảnh khắc tại địa điểm đang gây chú ý sau cuộc gặp cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: Global Times.

Điện Thiên Đàn là nơi các hoàng đế thời nhà Minh và nhà Thanh (1368-1911) thực hiện nghi lễ tế trời. Công trình được xây dựng vào năm Vĩnh Lạc thứ 18 (1420) dưới triều đại của Minh Thành Tổ Vĩnh Lạc Đế. Đây cũng là quần thể kiến trúc dành cho việc tế trời lớn nhất thế giới, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1998. Ảnh: Global Times.

Thiên Đàn có diện tích lên tới 273 ha, rộng gấp 5 lần Tử Cấm Thành, với bố cục gồm hai vòng tường thành hình vuông lồng vào nhau. Khu vực Điện Kỳ Niên có kiến trúc trung tâm là tòa điện lớn hình tròn có ba tầng mái, nằm trên đài đá hoa cương cao ba tầng. Ảnh: Global Times.

Điện Kỳ Niên là biểu tượng chính khi nói đến Thiên Đàn. Ban đầu công trình có hình chữ nhật và được xây dựng lại thành hình dáng như hiện nay vào năm Quang Tự thứ 16 (1890) dưới thời trị vì của Thanh Đức Tông Quang Tự. Ảnh: Global Times.

Trước đó, Tổng thống Trump chia sẻ với phóng viên khi đứng cùng Chủ tịch Tập Cận Bình: "Thiên Đàn thật tuyệt vời. Một địa danh xuất sắc. Thật khó tin. Trung Quốc rất đẹp". Theo Reuters, lựa chọn Thiên Đàn thể hiện ẩn ý sâu sắc của Trung Quốc, khi cả hai nhà lãnh đạo đều tìm kiếm "mùa màng bội thu" từ hội nghị thượng đỉnh được đánh giá có những yếu tố khó lường. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc ngày 13-15/5, chuyến thăm đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của ông. Ông Trump đã có các cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xử lý hàng loạt bất đồng kéo dài trong quan hệ song phương, từ thương mại, công nghệ cho tới cạnh tranh địa chính trị.

Dù chưa tạo ra đột phá lớn, chuyến đi được đánh giá đã mở ra các tín hiệu tích cực về hợp tác kinh tế và tương lai của hoạt động kinh doanh toàn cầu. Chương trình làm việc của ông Trump tại Trung Quốc bao gồm quốc yến, tham quan các địa danh lịch sử, tiệc trà song phương và bữa trưa làm việc với giới chức Bắc Kinh.