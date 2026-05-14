Thông điệp trật tự quyền lực khi lãnh đạo Mỹ - Trung thăm Thiên Đàn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan Thiên Đàn sau cuộc hội đàm đầu tiên trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh chính thức bắt đầu trong sáng 14/5, Tổng thống Trump đã cùng Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm khu di tích lịch sử Thiên Đàn.

Hoạt động này không chỉ mang tính chất ngoại giao giữa hai nguyên thủ mà còn có sự tham gia của các thành viên trong gia đình Tổng thống. Tháp tùng Tổng thống Mỹ trong sự kiện này có con trai thứ hai của ông là Eric Trump và con dâu Lara Trump.

Ông Trump ca ngợi điểm đến hết lời

Tổng thống Trump chia sẻ với phóng viên khi đứng cùng Chủ tịch Tập Cận Bình: “Thiên Đàn thật tuyệt vời. Một địa danh xuất sắc. Thật khó tin. Trung Quốc rất đẹp”.

Theo CNN, sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng 2 giờ, hai nhà lãnh đạo vẫn duy trì sự nồng ấm trong cách tương tác khi tham gia các hoạt động tiếp theo. Các nghi thức ngoại giao sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối ngày 14/5 với quốc yến do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì chiêu đãi Tổng thống Mỹ.

Xuyên suốt hành trình tại công trình được UNESCO xếp hạng di sản văn hóa thế giới, hai nhà lãnh đạo liên tục trò chuyện thông qua đội ngũ phiên dịch viên. Vợ chồng Eric Trump được ghi nhận đứng gần đó, chú tâm quan sát cuộc trao đổi giữa hai nguyên thủ trong bầu không khí được đánh giá là khá cởi mở.

Thiên Đàn là một quần thể kiến trúc có từ thế kỷ 15, gắn liền với các nghi lễ quan trọng nhất trong năm do các hoàng đế Trung Quốc thực hiện để cầu mùa màng bội thu, quốc thái dân an.

Nơi đây được cho là địa danh yêu thích của cố Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, người đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Kissinger từng ghé thăm nơi này hơn 10 lần.

Trong chuyến công du bí mật tới Trung Quốc vào năm 1971, ông Kissinger đã tạo tiền đề cho chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Richard Nixon một năm sau đó, tiến tới bình thường hóa quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi đó, ông Kissinger đã lần đầu tới Thiên Đàn trong quãng nghỉ giữa các cuộc hội đàm.

Ý nghĩa Trung Quốc gửi gắm

Trong phong cách ngoại giao của Trung Quốc, các địa điểm lịch sử hiếm khi chỉ đóng vai trò bối cảnh đơn thuần mà thường mang đậm tính biểu tượng, truyền tải những thông điệp sâu sắc về lịch sử và quan hệ song phương.

Từ những cuộc trò chuyện buổi tối của cựu Tổng thống Barack Obama tại đảo Doanh Đài trong khuôn viên Trung Nam Hải, đến tiệc trà của ông Donald Trump tại Tử Cấm Thành, các địa điểm mang dấu ấn lịch sử từ lâu đã trở thành phông nền biểu tượng mà Bắc Kinh lựa chọn cho những cuộc đón tiếp quan trọng trong quan hệ ngoại giao Mỹ - Trung.

Tử Cấm Thành từng là điểm dừng chân của ông Trump trong chuyến thăm nhiệm kỳ đầu năm 2017, khi đó, Tổng thống Mỹ được tiếp đón với nghi thức long trọng.

Ông Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện đã tiếp ông Trump và Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump tại Bảo Uẩn Lâu, bên trong Tử Cấm Thành.

Trong cuộc trò chuyện bên tách trà, ông Trump đã chia sẻ video cháu gái Arabella mặc sườn xám, hát và đọc thơ bằng tiếng Trung Quốc. Đó là màn tiếp đón hiếm có, đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đón nguyên thủ nước ngoài bên trong Tử Cấm Thành.

Khi ông Trump chuẩn bị thăm Trung Quốc trong tuần này, sự chú ý không chỉ dồn vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh, mà còn hướng tới những chi tiết được sắp đặt kỹ lưỡng xung quanh nghi thức đón tiếp, bao gồm các địa điểm xuất hiện trong lịch trình.

Tâm điểm hướng về Thiên Đàn, công trình nằm ở khu vực đông nam Bắc Kinh, quần thể này rộng 273 ha, lớn gấp 4 lần Tử Cấm Thành.

Theo Reuters, lựa chọn điểm đến Thiên Đàn thể hiện ẩn ý sâu sắc của Trung Quốc, khi cả hai nhà lãnh đạo đều tìm kiếm “mùa màng bội thu” từ hội nghị thượng đỉnh được đánh giá có những yếu tố khó lường.

Đối với ông Tập, việc cùng ông Trump đến thăm khuôn viên Thiên Đàn gửi đi thông điệp ý nghĩa mang tính biểu tượng về sức bền và chiều sâu văn hóa của Trung Quốc.

Trong khi đó, đối với ông Trump, Thiên Đàn có thể gợi những liên tưởng mang ý nghĩa trực tiếp hơn về hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, nông nghiệp cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông trong chuyến thăm lần này, khi nông dân Mỹ mong muốn Trung Quốc tăng mua đậu nành, thịt bò và các loại nông sản khác của Mỹ.

Nhà sử học Lars Ulrik Thom, nhà sáng lập công ty du lịch lịch sử Beijing Postcards và đang sống tại Bắc Kinh, nhận định: “Đối với Trung Quốc, đây là bối cảnh hoàn hảo để thể hiện chiều dài lịch sử của quốc gia và đẳng cấp tinh tế của nền văn minh. Đây là không gian rất phù hợp để ông Tập nói với ông Trump và cả thế giới rằng Trung Quốc vẫn ở đây và đã tồn tại suốt hàng nghìn năm qua”.