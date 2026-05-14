Chủ tịch Tập: Phục hưng Trung Hoa và MAGA có thể song hành

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở đầu bài phát biểu tại buổi quốc yến tối 14/5 với thông điệp đầy kỳ vọng. Trước đó, ông Trump mời ông Tập thăm Mỹ vào tháng 9/2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự tiệc quốc yến. Ảnh: CNN.

“Nhân dân Trung Quốc và Mỹ đều là những dân tộc vĩ đại. Công cuộc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa và nỗ lực đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại hoàn toàn có thể đồng hành cùng nhau”, ông Tập phát biểu, lồng ghép khéo léo khẩu hiệu chiến lược của Trung Quốc với thông điệp chính trị cốt lõi của ông Trump.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định trước toàn thể quan khách: “Chúng ta có thể hỗ trợ nhau cùng thành công và thúc đẩy phúc lợi cho toàn thế giới”.

Ông Tập nói thêm sự tôn trọng lẫn nhau là "chìa khóa" quyết định liệu mối quan hệ song phương có thể phát triển ổn định hay không.

“Thế giới đang trong giai đoạn biến động và nhiễu loạn”, đồng thời nhấn mạnh rằng quan hệ Mỹ - Trung không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến 1,7 tỷ dân của hai quốc gia, mà còn tác động sâu rộng tới hơn 8 tỷ người trên toàn cầu. Theo đó, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định cả hai bên cần “nỗ lực gánh vác” trọng trách lịch sử này.

Chủ tịch Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Tập: Quan hệ Trung - Mỹ không được phép đổ vỡ

Trong diễn văn khai mạc tiệc quốc yến chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Tập khẳng định quan hệ Trung - Mỹ là mối quan hệ song phương có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, đồng thời cảnh báo đôi bên "tuyệt đối không được phép để xảy ra sai lầm dẫn đến đổ vỡ".

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu: “Hôm nay, Tổng thống Trump và tôi đã có cuộc trao đổi sâu sắc về quan hệ song phương cũng như tình hình quốc tế và khu vực. Chúng tôi thống nhất rằng quan hệ Trung - Mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới. Chúng ta có trách nhiệm thúc đẩy mối quan hệ này vận hành hiệu quả và tuyệt đối không được làm hỏng nó”.

Vợ chồng Eric Trump và Lara Trump tháp tùng Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã, NYT.

Ông nhấn mạnh thêm: “Trung Quốc và Mỹ đều được hưởng lợi từ sự hợp tác và sẽ cùng chịu tổn hại nếu đối đầu. Hai nước chúng ta nên là đối tác thay vì đối thủ”.

“Tổng thống Trump và tôi cũng đã nhất trí xác lập mối quan hệ Trung - Mỹ ổn định chiến lược mang tính xây dựng, nhằm thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ của thế giới”.

Ông Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng ly ca ngợi mối quan hệ gần gũi và mang tính lịch sử giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời phát đi thông điệp ổn định và ấm lên trong quan hệ song phương sau một ngày hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong bài phát biểu ngắn tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tối 14/5, ông Trump mô tả các cuộc thảo luận trong ngày là “cực kỳ tích cực và hiệu quả”, đồng thời ông cảm ơn người đồng cấp Trung Quốc vì “vinh dự lớn lao” từ lễ đón mà ông gọi là “tráng lệ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng ly ca ngợi mối quan hệ gần gũi và mang tính lịch sử giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ liên tục nhấn mạnh những điểm tương đồng trong lịch sử giữa hai quốc gia, gọi đây là “một trong những mối quan hệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới”.

Ông nhắc tới thương nhân Mỹ Samuel Shaw, người đã giao thương với Trung Quốc cách đây 250 năm, việc Benjamin Franklin từng trích dẫn Khổng Tử, cũng như nỗ lực của Tổng thống Theodore Roosevelt trong việc hỗ trợ thành lập trường đại học mà ông Tập từng theo học, cùng nhiều ví dụ hiện đại khác.

“Cũng giống như nhiều người Trung Quốc hiện yêu thích bóng rổ và quần jeans xanh, số lượng nhà hàng Trung Quốc tại Mỹ ngày nay còn nhiều hơn tổng số của 5 chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất nước Mỹ cộng lại”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho rằng hai quốc gia có “nhiều điểm chung”, bao gồm các giá trị được tôn vinh như sự chăm chỉ, lòng can đảm và luôn có tham vọng đạt được những thành tựu lớn.

“Thế giới sẽ trở nên đặc biệt khi hai chúng ta đoàn kết bên cạnh nhau”, ông nói. Ông Trump cũng chính thức mời Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tới thăm Nhà Trắng vào ngày 24/9.

Phái đoàn hai nước Mỹ và Trung Quốc dự tiệc quốc yến ngày 14/5. Ảnh: Reuters.

Thực đơn quốc yến được điều chỉnh theo khẩu vị của ông Trump

Phái đoàn hai nước Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu dự tiệc quốc yến, hoạt động cuối cùng khép lại ngày làm việc đầu tiên trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại sảnh tiệc, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth được ghi nhận đang trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân thông qua phiên dịch viên.

Trong giới doanh nhân, CEO Xiaomi Lôi Quân đã chụp ảnh lưu niệm cùng CEO Tesla Elon Musk. Sự kiện còn có sự hiện diện của các quan chức cấp cao Mỹ như Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Ngoại trưởng Marco Rubio, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và các lãnh đạo tập đoàn lớn, tiêu biểu là Tim Cook.

Không gian tiệc được bài trí trang trọng với các lẵng hoa lớn. Điểm nhấn nổi bật là mô hình Thiên Đàn tinh xảo - di sản UNESCO mà ông Trump và ông Tập đã tới thăm cùng ngày- được đặt giữa tiểu cảnh hồ nước và cây xanh. Đội ngũ nhân viên phục vụ mặc trang phục sườn xám đỏ truyền thống của Trung Quốc.

Thực đơn quốc yến được điều chỉnh theo khẩu vị của ông Trump Quốc yến tối 14/5 tại Bắc Kinh chiêu đãi Tổng thống Trump nhiều món ăn đặc trưng của ẩm thực Trung Hoa, trong đó một số món được cho là phù hợp với khẩu vị vốn khá “kén ăn” của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo thực đơn được cung cấp cho nhóm phóng viên tháp tùng tổng thống, danh sách các món gồm tôm hùm sốt cà chua, sườn bò giòn, vịt quay Bắc Kinh, rau củ hầm, cá hồi hầm sốt mù tạt, bánh bao áp chảo nhân thịt heo. Phần tráng miệng bao gồm bánh ngọt hình vỏ ốc, tiramisu cùng các loại trái cây và kem.

Cận cảnh Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Trump Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump với dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước trong khi 21 phát đại bác vang lên từ quảng trường Thiên An Môn.