Ông Tập ca ngợi kỷ nguyên mới quan hệ Mỹ - Trung

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ - Trung, được định hình bởi các mối quan hệ “mang tính xây dựng và ổn định”

Trong cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh ngày 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh mục tiêu “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” trong quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 14/5. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Mỹ - Trung thiết lập quan hệ 'ổn định chiến lược mang tính xây dựng'

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập “quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng” như một định hướng mới cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa.

Trong khi phía Mỹ chưa công bố nội dung chính thức về cuộc gặp, cụm từ mới được sử dụng lần đầu này cho thấy nỗ lực của hai bên nhằm tái định hình mối quan hệ vốn biến động trong nhiều năm qua, đồng thời hướng tới việc kiểm soát cạnh tranh và hợp tác theo hướng ổn định hơn.

“Ổn định chiến lược mang tính xây dựng phải là một trạng thái tích cực, lấy hợp tác làm trọng tâm. Đó là sự ổn định lành mạnh khi cạnh tranh được kiểm soát chừng mực, là sự ổn định bền bỉ khi các bất đồng luôn nằm trong tầm tay, từ đó tạo dựng nền móng vững chắc cho một tương lai hòa bình rõ rệt”, ông Tập khẳng định.

Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh mối quan hệ này “không chỉ là khẩu hiệu”, mà cần trở thành hành động thực tế từ cả hai phía nhằm hướng tới cùng một mục tiêu.

Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo trong ngày 14/5 diễn ra sau cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn thương mại của Mỹ và Trung Quốc tại Hàn Quốc một ngày trước đó.

Ông Tập cho biết hai bên đã đạt được “kết quả tổng thể cân bằng và tích cực”, đồng thời kêu gọi duy trì “động lực tích cực mà đôi bên khó khăn mới đạt được”.

Ngoài thương mại, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng Washington và Bắc Kinh cần tận dụng tốt hơn các kênh chính trị, ngoại giao và cơ chế liên lạc quân sự, đồng thời mở rộng trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, du lịch, giao lưu nhân dân và thực thi pháp luật.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân vào thứ Năm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Ông Trump không trả lời câu hỏi về Đài Loan

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không phản hồi các câu hỏi về việc liệu ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thảo luận vấn đề Đài Loan trong cuộc gặp ngày 14/5 hay không, dù phóng viên nhiều lần đặt câu hỏi.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vấn đề Đài Loan đã được đề cập trong cuộc gặp. Thông cáo của bộ này cho biết ông Tập nhấn mạnh: “vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung - Mỹ”, đồng thời cảnh báo quan hệ song phương có thể duy trì ổn định nếu vấn đề này “được xử lý đúng cách”, nhưng cũng có nguy cơ rơi vào xung đột nếu không được kiểm soát phù hợp.

Ông Tập cảnh báo phía Mỹ hết sức thận trọng trong việc xử lý vấn đề Đài Loan.

Bảo vệ hòa bình và ổn định xuyên eo biển là mẫu số chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Tập nhấn mạnh rằng “Đài Loan độc lập” và hòa bình xuyên eo biển là không thể dung hòa như nước với lửa, theo Tân Hoa Xã.

Phái đoàn Mỹ - Trung hội đàm ngày 14/5. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Nhất trí duy trì thông suốt eo biển Hormuz

Theo CNN, Nhà Trắng đánh giá tích cực những kết quả đạt được trong ngày làm việc đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời cho biết vấn đề Iran là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc thảo luận.

Một quan chức Nhà Trắng cho Reuters biết Bắc Kinh và Washington đã thống nhất rằng eo biển Hormuz phải được duy trì mở cửa để bảo đảm dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Trước đó, các quan chức Mỹ đã công khai yêu cầu Trung Quốc tăng cường sức ép lên Iran nhằm mở lại tuyến đường thủy huyết mạch này. Eo biển Hormuz gần như đã bị đóng cửa kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc không kích vào Iran vào ngày 28/2.

Tuy nhiên ông Tập cũng nêu rõ lập trường của Trung Quốc là phản đối việc quân sự hóa eo biển, đồng thời bác bỏ mọi nỗ lực nhằm thu phí sử dụng tuyến đường này.

Lãnh đạo Trung Quốc đồng thời bày tỏ quan tâm tới việc mua thêm dầu mỏ của Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, phía Nhà Trắng không đề cập việc ông Tập có đồng ý mở rộng vai trò của Trung Quốc trong các nỗ lực chấm dứt xung đột hay không.

Ngoài vấn đề Iran, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác kinh tế, dù các chi tiết liên quan tới các thỏa thuận thương mại dự kiến vẫn chưa được công bố. Vấn đề fentanyl cũng được đưa vào chương trình nghị sự.

Cận cảnh Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Trump Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump với dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước trong khi 21 phát đại bác vang lên từ quảng trường Thiên An Môn.