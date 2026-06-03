Mỹ - Iran đấu tên lửa dữ dội, 1 người chết, 63 người bị thương

Bộ Y tế Kuwait thông báo đã có 63 người bị thương sau khi các đợt tập kích của Iran vào quốc gia này vào hôm thứ Tư, làm hư hại nặng sân bay quốc tế.

Đây là một trong những vụ oanh tạc gây thương vong nặng nề nhất tại vùng Vịnh kể từ khi tiếng súng nổ ra giữa các bên.

Tên lửa Iran rợp trời, phòng không Kuwait đánh chặn dồn dập Khoảnh khắc hỏa lực được ghi lại trong đêm tập kích dữ dội của Iran nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Hàng loạt tên lửa đạn đạo lao vun vút ngay trên bầu trời, lưới lửa phòng không đất đối không khai hỏa đánh chặn dồn dập.

Người phát ngôn Bộ Y tế Kuwait cho biết hôm thứ Tư, có 7 trường hợp chấn thương nghiêm trọng đã được chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Kuwait xác nhận một công dân nước này đã tử vong trong vụ tập kích. Cơ quan ngoại giao này khẳng định đang "giữ liên lạc chặt chẽ với gia đình nạn nhân", đồng thời phối hợp với giới chức sở tại để "triển khai mọi biện pháp hỗ trợ cần thiết", theo CNN.

Hãng thông tấn nhà nước Kuwait (KUNA) dẫn nguồn tin từ bộ quốc phòng cho biết các vụ tấn công đã phá hủy nghiêm trọng một phần Nhà ga số 1 của sân bay Kuwait .

Trước đó, báo RT đưa tin Tehran nhắm mục tiêu vào khí tài quân sự của Mỹ sau khi Bộ Chiến tranh tuyên bố "tấn công tự vệ" lên một hòn đảo của Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công các khí tài quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh Ba Tư để trả đũa động thái từ phía Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng tại chỗ đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo cùng máy bay không người lái của Iran, đồng thời tiến hành "các cuộc tấn công tự vệ" đáp trả lên đảo Qeshm.

Một phi công lái chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ đã may mắn sống sót sau khi bị bắn rơi hai lần trong vòng chưa đầy một tháng tại cuộc xung đột Trung Đông. Ảnh: Truyền thông Iran.

Mỹ bắn tên lửa Hellfire vào tàu chở dầu Iran

Căng thẳng bùng phát sau khi một chiến đấu cơ Mỹ bắn tên lửa Hellfire vào tàu chở dầu được cho là thuộc Iran gần eo biển Hormuz vào cuối ngày thứ Ba, gây hư hại cho buồng máy.

Washington khẳng định tàu M/T Lexie mang cờ Botswana khi đó đang di chuyển về phía đảo Kharg, vi phạm lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt.

Để đáp trả, IRGC đã phóng tên lửa hải quân vào Panaya - con tàu được cho là có liên kết với Mỹ. Lực lượng Mỹ sau đó tiếp tục oanh tạc một tháp viễn thông của IRGC, động thái được CENTCOM mô tả là "các cuộc tấn công tự vệ vào trạm kiểm soát mặt đất quân sự của Iran trên đảo Qeshm".

Biến động leo thang khi IRGC dồn dập phóng tên lửa đạn đạo vào một "căn cứ không quân và trực thăng của Mỹ ở một quốc gia trong khu vực", đồng thời nhắm thẳng vào "trung tâm chỉ huy của Hạm đội 5" đặt tại Bahrain.

Dù thiệt hại thực tế tại Kuwait, Bộ Chiến tranh Mỹ đưa ra tuyên bố rằng toàn bộ tên lửa của Iran đều trượt mục tiêu. Phía Mỹ cho rằng hai tên lửa hướng về Kuwait đã rơi sớm hoặc nổ tung trên đường bay, trong khi ba tên lửa nhắm vào Bahrain bị lưới lửa phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn thành công.

Quân đội Kuwait xác nhận đang triển khai ứng phó các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái. Bộ Nội vụ Bahrain đồng thời kêu gọi người dân "giữ bình tĩnh".

Hàng loạt nước Trung Đông lên án Iran tập kích Kuwait và Bahrain

Sau các đợt oanh tạc dữ dội của Iran khiến hàng chục người bị thương và ít nhất một người tử vong, nhiều quốc gia trong khu vực đã đồng loạt lên tiếng phản đối mạnh mẽ Tehran.

Iran đăng video 'tên lửa Patriot phóng xịt Khoảnh khắc tên lửa phòng không của Mỹ lao xuống đất sau khi đánh chặn thất bại tại Kuwait rạng 2/6.

Bộ Ngoại giao Kuwait chỉ trích loạt vụ tập kích của Iran là hành động "gây hấn trắng trợn" nhắm vào các công trình dân sự và làm hư hại một cơ quan ngoại giao. Cơ quan này đồng thời cảnh báo hành động trên sẽ làm leo thang căng thẳng và đe dọa ổn định khu vực.

Bộ Ngoại giao Kuwait tuyên bố trục xuất, yêu cầu hai nhà ngoại giao Iran lập tức rời khỏi đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kuwait khẳng định đây là đòn đáp trả trực tiếp việc Iran liên tục dùng tên lửa và máy bay không người lái tập kích. Trước đó, giới chức nước này cũng đã triệu tập Đại sứ lâm thời Iran để trao công hàm phản đối gay gắt.

Các nước láng giềng gồm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar đều ra tuyên bố lên án gay gắt cuộc tấn công, đồng thời cáo buộc Iran vi phạm luật pháp quốc tế cũng như Công ước Geneva về bảo vệ các cơ sở ngoại giao.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Jordan và Yemen cáo buộc Tehran đang bộc lộ bản chất khủng bố, đe dọa trực tiếp đến toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cũng lên tiếng phản đối vụ tấn công vào những mục tiêu dân sự này, gọi đây là hành vi phá vỡ nguyên tắc luật pháp quốc tế giữa các quốc gia anh em.

Iran ra điều kiện

Tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran hiện vẫn dậm chân tại chỗ và chưa có bất kỳ dấu hiệu khởi sắc nào, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hai bên vẫn duy trì các kênh liên lạc.

Tổng thống Trump muốn gặp trực tiếp giáo Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post công bố hôm thứ Tư, ông Trump cho biết Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei có tham gia vào quá trình thương lượng nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời bày tỏ mong muốn có một cuộc gặp trực tiếp với vị giáo chủ này.

Trái ngược với tuyên bố từ Washington, truyền thông Iran liên tục dội gáo nước lạnh vào các đồn đoán về một thỏa thuận hòa bình.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim hôm thứ Tư tiết lộ Iran hoàn toàn không phản hồi bất kỳ văn bản thỏa thuận nào từ phía Mỹ trong nhiều ngày qua. Nguồn tin này nhấn mạnh, do các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, Iran đã chủ động đình chỉ việc trao đổi văn bản qua bên trung gian cho đến khi các về vấn đề Lebanon được đáp ứng.

Đồng quan điểm, hãng tin bán chính thức Mehr dẫn nguồn thân cận với phái đoàn đàm phán Iran cho biết bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt chiến tranh "vẫn đang dừng lại ở mức thảo luận". Phía Iran khẳng định chỉ chấp nhận ký kết nếu đạt được những lợi ích thực tế.

Trước đó, các quan chức tiết lộ với CNN rằng ông Trump đã yêu cầu sửa đổi một số điều khoản trong dự thảo thỏa thuận sau cuộc họp với các cố vấn vào thứ Sáu tuần trước, khiến quá trình thương lượng tiếp tục kéo dài.

Dù chi tiết sửa đổi được bảo mật, giới chức Mỹ xác nhận ông Trump kiên quyết đòi hỏi cam kết cứng rắn hơn từ Iran về chương trình hạt nhân và yêu cầu Tehran phải mở lại eo biển Hormuz.

Trong khi những nỗ lực ngoại giao bế tắc, phía Iran cảnh báo: "Mọi hành vi gây hấn sẽ phải hứng chịu đòn giáng trả khác biệt và khốc liệt hơn. Những gì vừa diễn ra chính là minh chứng và là bài học đắt giá cho các bên”.