Iran tuyên bố dạy Mỹ 'bài học' bằng tên lửa

Iran cho biết đã tấn công các mục tiêu liên quan đến Mỹ sau vụ tàu chở dầu bị tập kích, đồng thời khẳng định mọi hành động gây hấn sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

Trong tuyên bố do bộ phận quan hệ công chúng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát đi, lực lượng này cho biết vào đêm 2/6, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay nhằm vào một tàu chở dầu của Iran gần eo biển Hormuz, khiến khoang động cơ của con tàu bị hư hại, theo Al Jazeera.

"Để đáp trả hành động gây hấn này cũng như việc vi phạm các quy định điều chỉnh hoạt động tại eo biển Hormuz, một tàu mang tên Panaya thuộc về kẻ thù Mỹ - Do Thái đã bị Hải quân IRGC phóng tên lửa tấn công", tuyên bố nêu rõ.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz nhìn từ Musandam (Oman) ngày 3/6. Ảnh: Reuters.

IRGC cho biết sau đó quân đội Mỹ tiếp tục nhắm mục tiêu vào một tháp thông tin liên lạc của lực lượng này trên đảo Qeshm.

"Đáp trả hành động trên, Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ không quân và trực thăng của đối phương đặt tại một quốc gia trong khu vực, đồng thời nhắm vào trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ", tuyên bố cho biết thêm.

IRGC nhấn mạnh rằng Tehran trước đó đã nhiều lần cảnh báo mọi hành động gây hấn sẽ phải đối mặt với phản ứng "khác biệt và mạnh mẽ hơn", và những gì vừa diễn ra là minh chứng cho cam kết đó.

"Những đòn đáp trả này phải trở thành bài học. Chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng bất kỳ nỗ lực nào làm tổn hại đến an ninh của eo biển Hormuz đều sẽ khiến quân đội Mỹ phải trả giá đắt", IRGC tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng công bố thêm thông tin về các cuộc tấn công qua lại giữa lực lượng Mỹ và Iran trong đêm.

Trước đó, CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã nổ súng "để tự vệ" nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà Iran tìm cách tiến hành trên nhiều khu vực ở Trung Đông.

"Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía các quốc gia láng giềng trong khu vực, tuy nhiên tất cả đều không đánh trúng mục tiêu dự kiến. Hai tên lửa nhằm vào Kuwait đã rơi xuống trước khi tới đích hoặc bị vỡ trên đường bay, trong khi ba tên lửa phóng về phía Bahrain đã bị hệ thống phòng không Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức", CENTCOM cho biết trong một tuyên bố.

Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Iran thông báo Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã có các cuộc điện đàm với ngoại trưởng của Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Ai Cập, Pakistan và Saudi Arabia để trao đổi về diễn biến mới trong khu vực.

Cuộc điện đàm với Pakistan còn có sự tham gia của Đại tướng Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này.

Các cuộc trao đổi ngoại giao diễn ra sau khi Iran thực hiện hàng loạt đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kuwait và Bahrain. Tehran khẳng định đây là phản ứng đối với những gì nước này gọi là "hành động gây hấn của Mỹ".