Mỹ tiếp tục tấn công tàu Iran

Lực lượng Mỹ tại Trung Đông một lần nữa thông báo đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu chở dầu liên quan Iran, do vi phạm phong tỏa của của Hải quân Mỹ.

Một tàu Iran trên biển. Ảnh: Reuters

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCM) cho biết tàu hàng bị tấn công là tàu chở dầu mang cờ Botswana với tên gọi M/T Lexie. Phương tiện này đang trên hành trình đi đến đảo Kharg của Iran trên vịnh Ba Tư.

CENTCOM khẳng định máy bay Mỹ đã buộc phải khai hỏa, phóng tên lửa Hellfire vào khoang máy để vô hiệu hóa con tàu, sau khi thủy thủ đoàn liên tiếp phớt lờ cảnh báo của hải quân Mỹ. CENTCOM không cho biết tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu sau đòn tấn công, nhưng nhấn mạnh tàu Lexie đã bị vô hiệu hóa và không thể tiếp tục di chuyển.

Đây là tàu thương mại thứ 6 bị hải quân Mỹ tấn công và vô hiệu hóa tại các vùng biển khu vực kể từ ngày 13/4, thời điểm Mỹ áp đặt phong tỏa với các cảng của Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz.

Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về thông báo mới của lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, theo nhận định của truyền thông khu vực, nhiều khả năng Tehran sẽ tấn công đáp trả. Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã đáp trả tất cả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ chống lại nước này. Trong đó, một số cuộc tấn công đáp trả của Iran, đã được truyền thông và chính lực lượng Mỹ, xác nhận.