Mỹ tiếp tục tấn công tàu Iran

|
Một tàu Iran trên biển. Ảnh: Reuters
Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCM) cho biết tàu hàng bị tấn công là tàu chở dầu mang cờ Botswana với tên gọi M/T Lexie. Phương tiện này đang trên hành trình đi đến đảo Kharg của Iran trên vịnh Ba Tư.
CENTCOM khẳng định máy bay Mỹ đã buộc phải khai hỏa, phóng tên lửa Hellfire vào khoang máy để vô hiệu hóa con tàu, sau khi thủy thủ đoàn liên tiếp phớt lờ cảnh báo của hải quân Mỹ. CENTCOM không cho biết tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu sau đòn tấn công, nhưng nhấn mạnh tàu Lexie đã bị vô hiệu hóa và không thể tiếp tục di chuyển.
Đây là tàu thương mại thứ 6 bị hải quân Mỹ tấn công và vô hiệu hóa tại các vùng biển khu vực kể từ ngày 13/4, thời điểm Mỹ áp đặt phong tỏa với các cảng của Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz.
Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về thông báo mới của lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, theo nhận định của truyền thông khu vực, nhiều khả năng Tehran sẽ tấn công đáp trả. Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã đáp trả tất cả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ chống lại nước này. Trong đó, một số cuộc tấn công đáp trả của Iran, đã được truyền thông và chính lực lượng Mỹ, xác nhận.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...