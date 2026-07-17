Canada nêu nguyên nhân chưa chia doanh thu cầu với Mỹ

Canada khẳng định sẽ chỉ chia doanh thu thu phí từ cầu Gordie Howe với Mỹ sau khi thu hồi toàn bộ khoản đầu tư xây dựng cây cầu trị giá 4,7 tỷ USD.

Cầu Gordie Howe nối TP Detroit (Mỹ) với TP Windsor (Canada) trong ảnh chụp từ máy bay không người lái ngày 10/2. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/7, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Canada sẽ chưa chia sẻ doanh thu thu phí từ cầu Gordie Howe với Mỹ cho đến khi thu hồi toàn bộ khoản đầu tư ban đầu, theo Reuters.

Cầu Gordie Howe trị giá 4,7 tỷ USD , nối thành phố Windsor, bang Ontario, Canada, với thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ.

Tại cuộc họp báo ngày 16/7, ông Carney khẳng định thỏa thuận giữa Canada và bang Michigan về cầu Gordie Howe không thay đổi so với thỏa thuận ký năm 2012. Theo thỏa thuận này, Canada sẽ ứng trước toàn bộ chi phí xây dựng cây cầu và có quyền thu toàn bộ lợi nhuận từ phí cầu đường cho đến khi thu hồi đủ chi phí đầu tư.

"Bất kỳ việc chia sẻ doanh thu thu phí nào cũng sẽ không diễn ra cho đến khi toàn bộ khoản nợ được hoàn trả", ông Carney nói.

Ông cho biết sau khi Canada thu hồi đủ vốn đầu tư, doanh thu ròng của cây cầu sẽ được chia giữa Canada và Mỹ trong 15 năm.

"Chúng tôi dự kiến trong vài năm đầu, sau khi trừ các chi phí vận hành, số tiền thu được sẽ không nhiều. Khi đến thời điểm bắt đầu chia sẻ doanh thu, toàn bộ phần doanh thu mà phía Mỹ được hưởng sẽ được chính phủ Mỹ tái đầu tư cho các hoạt động phát triển kinh tế", ông Carney nói.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu ở Ottawa, Ontario, Canada, ngày 26/6. Ảnh: Reuters.

Các điều khoản chi tiết trong thỏa thuận giữa Canada và Mỹ hiện chưa được công bố. Hai nguồn tin nói với Reuters rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận vào tuần trước, theo đó Mỹ sẽ được hưởng 50% lợi nhuận từ doanh thu thu phí và có quyền phủ quyết nếu mức phí được đề xuất tăng quá 10% so với hiện tại.

Việc đưa cầu Gordie Howe vào khai thác bị chậm so với kế hoạch đã làm gia tăng căng thẳng giữa Canada và Mỹ.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã đạt được "một thỏa thuận tốt hơn nhiều" cho Mỹ để cây cầu có thể chính thức đi vào hoạt động từ ngày 27/7.