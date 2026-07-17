Hình ảnh đe dọa trận chung kết World Cup 2026

Khói từ các vụ cháy rừng ở Canada khiến chất lượng không khí quanh sân MetLife xuống mức đáng báo động trước trận chung kết World Cup 2026.

Khung cảnh hoàng hôn ở New York trở nên mờ mịt khi khói từ các vụ cháy rừng tại Canada phủ kín bầu trời. Ảnh: Reuters.

Ít ngày trước chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, bầu không khí tại khu vực New York và New Jersey (Mỹ) ở mức báo động. Khói từ các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Canada bao phủ bầu trời, khiến chất lượng không khí giảm mạnh và làm dấy lên lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến trận đấu diễn ra trên sân MetLife.

Ngày 17/7, đường chân trời quận trung tâm Manhattan gần như biến mất trong lớp sương mù xám dày đặc. Chính quyền bang New York và New Jersey phát cảnh báo ô nhiễm không khí, khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những người mắc bệnh về hô hấp.

Mối quan tâm lớn nhất hiện nay là chỉ số chất lượng không khí (AQI), thước đo nồng độ bụi mịn và các chất ô nhiễm trong không khí. Chỉ số này có thể thay đổi nhanh chóng theo hướng gió và được các cơ quan chức năng theo dõi liên tục từng giờ.

Theo các trạm quan trắc, nhiều khu vực ở New Jersey ghi nhận mức AQI từ "không tốt cho nhóm nhạy cảm" đến "nguy hại" trong một số thời điểm. Tuy nhiên, FIFA chưa công bố ngưỡng AQI cụ thể có thể khiến một trận đấu phải hoãn, nên mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào đánh giá của cơ quan y tế và khí tượng trước giờ bóng lăn.

Khói từ các vụ cháy rừng ở Canada lan nhanh tới New York. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, các dự báo thời tiết hiện mang đến tín hiệu tích cực. Giới khí tượng dự đoán mưa lớn xuất hiện vào thứ bảy, trong khi một đợt không khí lạnh tràn về sáng chủ nhật có thể cuốn phần lớn khói bụi ra khỏi khu vực New York và New Jersey trước thời điểm diễn ra trận chung kết. Vì vậy, FIFA và chính quyền địa phương chưa tính đến phương án hoãn trận đấu.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên chủ quan. Bác sĩ Courtney Howard, đại diện Liên minh Toàn cầu về Khí hậu và Sức khỏe, cho rằng các VĐV đỉnh cao hít vào lượng không khí lớn hơn nhiều so với người bình thường, vì vậy không nên tập luyện ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức nguy hiểm. Bà khuyến nghị các đội nên chuyển sang tập trong nhà nếu chỉ số AQI tiếp tục tăng.

Hiện tại, trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch vào lúc 2h ngày 20/7, nhưng mọi diễn biến trên bầu trời New Jersey sẽ tiếp tục được theo dõi sát sao cho đến giờ bóng lăn.

Cảnh cầu thủ Argentina khiêu khích trước khi bị Bellingham tát vào đầu Hôm 16/7, Valentin Barco ăn mừng khiêu khích bàn thắng của Enzo Fernandez trước khi xảy ra xô xát với Jude Bellingham ở trận Argentina thắng Anh 2-1 thuộc bán kết World Cup 2026.