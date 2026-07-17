CLB cũ của Bruno Fernandes bị ngừng mọi hoạt động

Boavista buộc phải ngừng toàn bộ hoạt động, đẩy nhà vô địch Bồ Đào Nha mùa 2000/01 đến gần hơn bao giờ hết với nguy cơ biến mất.

Boavista là một trong những CLB lâu đời nhất bóng đá Bồ Đào Nha.

Trong thông báo phát đi ngày 15/7, quản tài viên phá sản Maria Clarisse Barros xác nhận Boavista không chuyển khoản kinh phí để chi trả các khoản hoạt động thường xuyên trong tháng 6 vào tài khoản quản lý phá sản theo đúng thỏa thuận với các chủ nợ.

Do đó, bà quyết định đóng cửa toàn bộ hoạt động của CLB tại sân Bessa cùng các cơ sở liên quan, ảnh hưởng tới gần 1.500 VĐV thuộc 31 môn thể thao. Theo quyết định này, mọi cơ sở vật chất của Boavista phải được bàn giao trước ngày 31/7 sau khi hoàn tất việc di dời người và tài sản.

Boavista rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán từ năm 2025 khi tổng số nợ vượt 150 triệu euro. Tháng 9 cùng năm, CLB bị tòa án chấp thuận thanh lý tài sản. Tuy nhiên, ba tháng sau, đội bóng đạt thỏa thuận với các chủ nợ để tiếp tục hoạt động với điều kiện phải tự trang trải các khoản thâm hụt hàng tháng. Việc không hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong tháng 6 khiến thỏa thuận này đổ vỡ.

Trong quá trình xử lý phá sản, nhiều tài sản giá trị của Boavista, bao gồm sân Bessa và khu liên hợp thể thao, bị đưa ra đấu giá. Ban lãnh đạo khiếu nại việc bán tài sản nhưng bị tòa án bác bỏ, đồng thời quyền điều hành CLB cũng bị chuyển sang cho quản tài viên.

Bruno Fernandes thời điểm còn khoác áo Boavista.

Khủng hoảng tài chính cũng kéo theo sự sa sút về chuyên môn. Sau 11 mùa liên tiếp thi đấu tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, Boavista xuống hạng vào năm 2025. Đội bóng sau đó không đủ điều kiện tham dự Liga 2, bị đánh tụt xuống hạng đấu địa phương và nhiều lần bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cấm đăng ký cầu thủ mới.

Dù phải ngừng hoạt động, Boavista chưa chính thức bị xóa sổ. Ban lãnh đạo đang theo đuổi một kế hoạch phục hồi mới với hy vọng được các chủ nợ và tòa án chấp thuận để chấm dứt quá trình phá sản và đưa CLB trở lại hoạt động.

Được thành lập năm 1903, Boavista là một trong 5 đội từng vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, với đỉnh cao là chức vô địch mùa 2000/01. Bruno Fernandes gắn bó với Boavista ở cấp độ trẻ trong 8 năm (2004-2012) trước khi sang Italy thi đấu chuyên nghiệp.