Số phận Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha

Tân HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha, Jorge Jesus, đã chủ động làm rõ tương lai của Cristiano Ronaldo tại đội tuyển quốc gia.

Ronaldo được đảm bảo chỗ đứng ở ĐTQG. Ảnh: Reuters.

"Tôi sẽ triệu tập cậu ấy chừng nào Ronaldo còn thi đấu và đủ điều kiện để được lựa chọn. Tất nhiên, mọi quyết định đều phải nằm trong giới hạn và phù hợp với những gì tốt nhất cho đội tuyển quốc gia", HLV Jorge Jesus chia sẻ.

Nhà cầm quân 71 tuổi cũng nhấn mạnh Ronaldo không chỉ là một cầu thủ, mà còn là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha với tầm ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ. Theo ông Jesus, kinh nghiệm và vai trò thủ lĩnh của CR7 vẫn có giá trị trong bối cảnh đội tuyển bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Niềm tin của HLV Jesus dành cho Ronaldo không phải điều bất ngờ. Hai người từng làm việc cùng nhau tại Al Nassr và gặt hái thành công ở Saudi Arabia, qua đó xây dựng mối quan hệ thân thiết. Chính trải nghiệm đó giúp vị chiến lược gia 71 tuổi tin rằng việc dẫn dắt một ngôi sao có tầm ảnh hưởng như Ronaldo sẽ không tạo ra bất kỳ vấn đề nào.

"Tôi vẫn chưa nói chuyện với Ronaldo kể từ khi nhận nhiệm vụ mới. Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ là vấn đề của đội tuyển, cũng không phải vấn đề với tôi. Tôi đã có một năm làm việc rất tuyệt vời cùng cậu ấy và Ronaldo là người rất dễ hợp tác", ông Jesus khẳng định.

Jorge Jesus được bổ nhiệm thay thế Roberto Martinez, người rời cương vị HLV trưởng sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026. Nhiệm vụ của ông Jesus là xây dựng lực lượng nhằm chuẩn bị cho hai giải đấu lớn EURO 2028 và World Cup 2030.

Cổ động viên vẫn hô vang tên Ronaldo Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.