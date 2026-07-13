Không chuyền cho Haaland, sao Na Uy bị dọa giết

Sau trận thua 1-2 của Na Uy trước Anh, Alexander Sorloth đang đối mặt làn sóng đe dọa tính mạng từ người hâm mộ bởi tình huống không chuyền bóng cho Erling Haaland.

Alexander Sorloth bị dọa giết sau trận thua của Na Uy.

Sorloth trở thành mục tiêu của hàng loạt lời dọa giết và những thông điệp kêu gọi tự tử sau khi đội tuyển Na Uy bị Anh loại tại tứ kết World Cup 2026 hôm 12/7. Làn sóng công kích cực đoan bùng nổ ngay sau khi chân sút thuộc biên chế Atletico Madrid quyết định không chuyền bóng cho Haaland trong một tình huống thuận lợi.

Sự việc xảy ra ở phút 44, thời điểm Na Uy đang dẫn 1-0. Từ đường kiến tạo của Martin Odegaard, Sorloth có cơ hội phối hợp với Haaland để đối mặt Jordan Pickford. Thay vì thực hiện đường chuyền ngang cho đồng đội, anh chọn giải pháp tự dứt điểm nhưng không thành công.

Sai lầm này ngay lập tức phải trả giá khi Jude Bellingham gỡ hòa chỉ 3 phút sau đó, trước khi chính ngôi sao của Real Madrid ghi bàn quyết định trong hiệp phụ để tiễn Na Uy về nước.

Lên tiếng về quyết định gây tranh cãi, Sorloth giải thích: "Tôi đã khống chế một nhịp và nhận thấy Stones chặn được hướng chuyền cho Erling. Tôi cố chờ thêm để tìm kẽ hở nhưng không thể, vì vậy tôi buộc phải dứt điểm. Ý định duy nhất của tôi lúc đó vẫn là chuyền bóng cho Erling, nhưng thực tế sân cỏ khi ấy khiến đường chuyền trở nên không khả thi".

Bất chấp lời giải thích, dư luận vẫn phản ứng dữ dội, đẩy anh vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao những lời đe dọa nhắm vào Sorloth.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.