Vì sao Ngoại hạng Anh 2026/27 đáng chờ đợi

Sự chuyển giao trên ghế huấn luyện, ảnh hưởng từ World Cup và sức cạnh tranh ngày càng lớn hứa hẹn tạo nên một mùa Ngoại hạng Anh khó đoán.

Ngoại hạng Anh chưa bao giờ thiếu những câu chuyện lớn. Tuy nhiên, mùa 2026/27 đáng chờ đợi không chỉ bởi các bản hợp đồng đắt giá hay cuộc đua vô địch quen thuộc, mà còn vì giải đấu đang bước vào giai đoạn chuyển giao sâu rộng.

Arsenal lần đầu bảo vệ ngôi vương sau 22 năm. Man City phải học cách sống mà không còn Pep Guardiola. Liverpool, Chelsea, MU và Tottenham đều bước vào những dự án mới, với hàng loạt thay đổi từ băng ghế huấn luyện đến cấu trúc đội hình.

Sau nhiều năm được định hình bởi những HLV giàu quyền lực, Premier League không còn một nhân vật đủ sức áp đặt luật chơi lên phần còn lại. Không đội nào tạo cảm giác vượt trội tuyệt đối, cũng chưa có nhà cầm quân nào đủ uy tín để khiến cuộc đua được dự đoán từ trước khi bóng lăn.

Chính khoảng trống ấy tạo nên sức hút lớn nhất của mùa giải.

Các thế lực lớn cùng bước vào vùng bất định

Trong gần một thập niên, mọi dự đoán về chức vô địch đều ít nhiều bắt đầu từ Man City. Dù phong độ ra sao, đội bóng của Guardiola vẫn được xem là chuẩn mực về khả năng kiểm soát, chiều sâu lực lượng và sức mạnh trong chặng nước rút.

Mùa này, Man City không còn điểm tựa lớn nhất trên băng ghế huấn luyện.

Enzo Maresca tiếp quản một đội hình chất lượng cùng hệ thống đã được xây dựng trong nhiều năm. Tuy nhiên, kế thừa di sản của Guardiola không giống tiếp quản một đội bóng thông thường. Maresca vừa phải duy trì thành tích, vừa chứng minh Man City có thể tiếp tục chiến thắng mà không sống bằng quán tính từ người tiền nhiệm.

Sự thay đổi ấy khiến cuộc đua vô địch rộng mở hơn.

Liverpool cũng đứng trước bước ngoặt. Đội bóng thành phố cảng không chỉ thay HLV mà còn phải định hình lại lối chơi, nhân sự và vai trò của nhiều trụ cột. Một hệ thống pressing giàu năng lượng có thể đưa Liverpool trở lại vị thế ứng viên, nhưng cũng dễ gây ra những giai đoạn chệch choạc khi cầu thủ chưa thích nghi.

Xabi Alonso có trong tay nhiều tài năng, nhưng đội hình quá đông và thiếu thứ bậc rõ ràng.

Chelsea mang đến kiểu tò mò khác. Xabi Alonso có trong tay nhiều tài năng, nhưng đội hình quá đông và thiếu thứ bậc rõ ràng. Bài toán của ông không nằm ở việc thiếu lựa chọn, mà là phải xác định ai thuộc bộ khung chính, ai đóng vai trò dự phòng và ai cần rời Stamford Bridge.

Nếu Alonso sắp xếp được tập thể ấy, Chelsea có thể trở thành đối thủ nguy hiểm. Ngược lại, một đội hình nhiều ngôi sao nhưng không có vai trò cụ thể vẫn dễ rơi vào cảnh mạnh ai nấy chơi.

MU cũng là đội đáng theo dõi. Michael Carrick tạo ra những tín hiệu tích cực ở giai đoạn cuối mùa trước, nhưng một chiến dịch kéo dài 38 vòng là thử thách hoàn toàn khác. MU cần chứng minh sự khởi sắc không chỉ đến từ hiệu ứng thay HLV hay vài tháng tinh thần được giải phóng.

Tottenham tiếp tục một canh bạc lớn khác. Sau mùa giải thất vọng, đội bóng Bắc London thay đổi trên ghế huấn luyện và đầu tư mạnh vào lực lượng. Họ có thể trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League, nhưng cũng đứng trước nguy cơ lặp lại vòng xoáy quen thuộc: thay HLV, mua nhiều cầu thủ rồi mất phương hướng.

Điểm chung của các thế lực này là chưa đội nào hoàn thiện. Tất cả đều có đủ tiềm lực để tiến xa, nhưng cũng mang theo những dấu hỏi lớn. Khoảng cách giữa thành công và thất bại vì thế trở nên mong manh hơn.

Nhà vô địch cũng không được phép chủ quan

Arsenal bước vào mùa giải với lợi thế lớn nhất: sự ổn định. Mikel Arteta có bộ khung quen thuộc, lối chơi rõ ràng và một tập thể đã biết cách vượt qua áp lực để giành chức vô địch.

Nhưng bảo vệ ngai vàng luôn khó hơn lần đầu chinh phục nó.

Arsenal không còn được phép đóng vai kẻ bám đuổi. Mọi đối thủ đều nhìn họ như chuẩn mực cần đánh bại. Những điểm mạnh của đội bóng thành London sẽ được nghiên cứu kỹ hơn, còn những hạn chế từng bị bỏ qua sẽ bị khai thác quyết liệt hơn.

Áp lực dành cho Arteta cũng thay đổi. Ông không còn phải chứng minh Arsenal có thể vô địch, mà phải cho thấy thành công ấy không phải khoảnh khắc đơn lẻ. Một đội bóng lớn thực sự không chỉ biết lên đỉnh, mà còn phải đủ sức ở lại đó.

Arsenal có thể bảo vệ chức vô địch?

Khó khăn lớn nhất với Arsenal và nhiều ứng viên khác nằm ở ảnh hưởng từ World Cup 2026. Mùa giải mới khởi tranh chỉ hơn một tháng sau trận chung kết trên đất Bắc Mỹ. Hàng loạt trụ cột trở về trong tình trạng mệt mỏi, thiếu thời gian nghỉ và gần như không trải qua giai đoạn chuẩn bị trọn vẹn cùng CLB.

Những vòng đầu vì thế có thể xuất hiện nhiều bất ngờ. Các đội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia chưa chắc chiếm ưu thế ngay lập tức. Ngược lại, những CLB có lực lượng ổn định, ít cầu thủ dự World Cup và được tập luyện đầy đủ có thể tận dụng cơ hội để bứt lên.

Thị trường chuyển nhượng cũng góp phần đẩy sức cạnh tranh lên cao. Quyền lực tài chính của Ngoại hạng Anh không còn tập trung hoàn toàn vào nhóm truyền thống. Những đội giữa bảng giờ đủ khả năng chiêu mộ cầu thủ chất lượng từ Serie A, Bundesliga hay La Liga.

Aston Villa, Brighton, Newcastle hay Bournemouth không còn chỉ đặt mục tiêu gây khó chịu cho các ông lớn. Họ có đủ chiều sâu, tính tổ chức và tham vọng để cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Khái niệm “trận đấu dễ” vì thế ngày càng biến mất. Một ứng viên vô địch có thể thắng đại chiến rồi mất điểm trước đối thủ giữa bảng chỉ vài ngày sau. Khoảng cách về danh tiếng vẫn còn, nhưng chênh lệch trên sân không còn lớn như trước.

Các đội mới lên hạng cũng mang đến những câu chuyện riêng. Họ có thể thiếu kinh nghiệm, nhưng thường bước vào mùa giải với tâm lý thoải mái và sự hưng phấn lớn. Trong giai đoạn các đội mạnh còn loay hoay vì thể lực và chiến thuật, những đối thủ bị đánh giá thấp hoàn toàn có thể tạo ra xáo trộn.

Ngoại hạng Anh 2026/27 vì thế đáng chờ đợi không phải bởi một đội bóng quá mạnh, mà vì chưa đội nào đủ mạnh để khiến phần còn lại mất hy vọng.

Arsenal ổn định nhưng chịu áp lực bảo vệ danh hiệu. Man City vẫn sở hữu lực lượng hàng đầu nhưng bước vào thời kỳ hậu Guardiola. Liverpool, Chelsea, MU và Tottenham đều có khả năng tạo bước nhảy vọt, đồng thời cũng dễ trả giá vì những dự án chưa hoàn thiện.

Khi các thế lực cũ cùng thay đổi, nhóm giữa bảng ngày càng mạnh và World Cup làm đảo lộn quá trình chuẩn bị, mùa giải mới khó diễn ra theo một kịch bản quen thuộc. Trong bối cảnh ấy, FPT Play mang Ngoại hạng Anh đến mọi nhà, giúp người hâm mộ Việt Nam theo dõi trọn vẹn một mùa giải có thể định hình lại trật tự bóng đá Anh.