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Thể thao

Arsenal muốn vô địch mọi danh hiệu

  • Thứ hai, 3/8/2026 06:07 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Kai Havertz khẳng định Arsenal bước vào mùa giải 2026/27 với mục tiêu chinh phục mọi danh hiệu, bao gồm Premier League, Champions League, FA Cup và League Cup.

Havertz không giấu giếm tham vọng của Arsenal ở mùa 2026/27. Ảnh Reuters.

Phát biểu sau chiến thắng 4-1 trước Girona trong trận giao hữu tiền mùa giải, tiền đạo người Đức cho biết Arsenal không muốn dừng lại ở chức vô địch Premier League vừa giành được ở mùa trước.

“Chúng tôi muốn giành tất cả danh hiệu. Đó là lý do chúng tôi ở đây", Havertz cho rằng Arsenal cần vươn lên một đẳng cấp khác để hiện thực hóa tham vọng này.

Anh nhấn mạnh đội bóng hiểu rõ mùa giải sẽ rất dài và việc cạnh tranh trên nhiều đấu trường là thử thách lớn, nhưng toàn đội đều muốn làm tốt hơn những mùa trước.

Sau khi vô địch Premier League và vào chung kết Champions League mùa 2025/26, Arsenal được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu lớn. Kinh nghiệm của đội hình cùng chiều sâu lực lượng giúp tham vọng của Havertz không còn bị xem là quá xa vời.

HLV Mikel Arteta cũng nhiều lần kêu gọi đội bóng bước sang một “chiều không gian khác”, trong bối cảnh Arsenal đang tích cực nâng cấp đội hình. CLB được cho là tiến gần thương vụ Bruno Guimaraes và vẫn theo đuổi một số mục tiêu tấn công chất lượng cao.

Havertz tiết lộ bầu không khí trong phòng thay đồ đang rất tích cực. Anh cho biết các cầu thủ đều háo hức trở lại sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026 và cảm nhận rõ sự gắn kết cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tiền đạo người Đức cũng dành lời khen cho Viktor Gyokeres, cho rằng đây là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay và việc chơi cạnh cầu thủ người Thụy Điển rất dễ dàng.

Arsenal sẽ khởi đầu mùa giải với nhiều kỳ vọng nhưng cũng đối mặt thách thức lớn khi trung vệ William Saliba nhiều khả năng vắng mặt ở giai đoạn đầu vì chấn thương lưng.

Dù vậy, tham vọng của đội chủ sân Emirates là rất rõ ràng thông qua lời tuyên bố của Havertz. Arsenal không chỉ bảo vệ ngôi vương Premier League mà còn hướng đến cú ăn bốn lịch sử.

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Đào Trần

Arsenal Kai Havertz Bruno Guimaraes Viktor Gyokeres vô địch Premier League

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