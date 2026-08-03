Viễn cảnh Trung Quốc đăng cai World Cup 2042

Cựu danh thủ Christian Vieri tin rằng Trung Quốc sẽ sớm trở thành chủ nhà của World Cup nhờ quy mô thị trường, dân số và hệ thống sân vận động hiện đại.

Christian Vieri cùng người hâm mộ trong sự kiện tại Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Hong Kong (Trung Quốc), nơi ông có mặt để theo dõi trận giao hữu giữa Inter Milan và Manchester City hôm 1/8, Christian Vieri đưa ra dự đoán đáng chú ý về tương lai của World Cup.

“Tại sao không tổ chức ở Trung Quốc? Họ có những sân vận động tuyệt vời, một thị trường khổng lồ và dân số đông. Tôi không nghĩ điều đó sẽ là vấn đề với bất kỳ ai ở đây", Vieri phát biểu.

Cựu tiền đạo tuyển Italy cho rằng việc FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội là dấu hiệu cho thấy giải đấu đang hướng đến phạm vi toàn cầu hơn. Theo ông, World Cup không thuộc về riêng châu Âu hay Nam Mỹ mà là sân chơi của cả thế giới, vì vậy Trung Quốc hoàn toàn có thể trở thành chủ nhà trong tương lai, thậm chí vào khoảng năm 2042.

Bên cạnh câu chuyện World Cup, Vieri cũng đánh giá cao quyết định của Liên đoàn Bóng đá Italy khi tái bổ nhiệm Roberto Mancini. Ông cho rằng Mancini là HLV phù hợp để vực dậy đội tuyển Italy sau giai đoạn khủng hoảng kéo dài.

Vieri nhấn mạnh Mancini là người hiểu rõ tầm quan trọng của việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, điều vốn không dễ thực hiện trong môi trường bóng đá Italy. Theo ông, Mancini sẵn sàng triệu tập những cầu thủ mà ông tin tưởng, ngay cả khi họ không được thi đấu thường xuyên ở cấp CLB.

Cựu tiền đạo từng ghi chín bàn tại các kỳ World Cup 1998 và 2002 cũng chia sẻ quan điểm về giai đoạn tiền mùa giải. Ông cho rằng những trận giao hữu với các đối thủ lớn mang lại áp lực tích cực, giúp cầu thủ chuẩn bị tốt hơn về mặt tinh thần trước khi mùa giải chính thức bắt đầu.

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