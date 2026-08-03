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Thể thao

Atletico gây bất ngờ với Jack Grealish

  • Thứ hai, 3/8/2026 06:24 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Atletico Madrid được cho là đang cân nhắc chiêu mộ Jack Grealish trong bối cảnh tiền vệ người Anh không còn nằm trong kế hoạch của Manchester City.

Grealish hiện không còn chỗ đứng ở Man City. Ảnh: Reuters.

Theo SunSport, HLV Diego Simeone đánh giá cao Grealish nhờ khả năng hoạt động tích cực cả khi có bóng lẫn không có bóng. Nhà cầm quân người Argentina xem cầu thủ 30 tuổi là mẫu cầu thủ phù hợp với hệ thống chiến thuật của Atletico.

Tuy nhiên, thương vụ không hề dễ dàng khi Atletico hiện sở hữu nhiều lựa chọn ở hàng công, bao gồm Lee Kang-in, Alex Baena, Thiago Almada và Ademola Lookman. Nếu gia nhập đội bóng thủ đô Madrid, Grealish nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận vai trò xoay tua.

Grealish chưa thi đấu kể từ tháng 1 sau chấn thương bàn chân trong thời gian được Everton mượn. Dù đã trở lại tập luyện, anh không được Man City đăng ký cho chuyến du đấu tiền mùa giải tại Hong Kong và Hàn Quốc. Tiền vệ người Anh hiện duy trì thể trạng bằng cách tập luyện cùng CLB Mallorca ở Tây Ban Nha.

Trong trường hợp không thể chuyển sang Atletico, Grealish vẫn còn nhiều lựa chọn. Everton muốn tiếp tục mượn anh sau quãng thời gian thi đấu khá tích cực, nơi anh ghi 2 bàn và có 6 pha kiến tạo. Aston Villa cũng được cho là đang cân nhắc đưa đội trưởng cũ trở lại Villa Park để tăng chiều sâu đội hình.

Bên cạnh đó, các CLB Saudi Arabia như Al Hilal, Al Ahli và Neom đều đã gửi đề nghị với mức lương dao động từ 17 đến 21 triệu bảng mỗi năm. MLS cũng bày tỏ sự quan tâm khi tin rằng danh tiếng và cá tính của Grealish sẽ mang lại giá trị thương mại lớn.

Từng là bản hợp đồng kỷ lục 100 triệu bảng của Man City, Grealish giờ đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Việc Atletico Madrid nhập cuộc có thể mở ra một chương mới đáng chú ý cho tiền vệ người Anh ở mùa giải 2026/27.

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Đào Trần

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