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Thể thao

Tương lai mờ mịt của Grealish

  • Thứ hai, 27/7/2026 05:50 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Tương lai của Jack Grealish tại Manchester City trở nên mờ mịt khi tân HLV Enzo Maresca không đưa ra bất kỳ cam kết nào về vai trò của ngôi sao người Anh.

Chấn thương khiến tương lai của Grealish ở Man City rơi vào mờ mịt. Ảnh: Reuters.

Ba năm sau lần cuối làm việc cùng nhau tại Manchester City, Jack Grealish và Enzo Maresca tái ngộ tại Etihad trong bối cảnh hoàn toàn khác. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy tiền vệ người Anh khả năng sẽ sớm rời đội bóng sau khi Maresca tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng.

Grealish từng là nhân tố chủ chốt trong cú ăn ba lịch sử của Man City năm 2023, qua đó phần nào chứng minh giá trị của bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng. Thế nhưng kể từ đó, sự nghiệp của anh đi xuống rõ rệt khi chỉ đá chính 17 trận tại Premier League và phải chuyển sang Everton theo dạng cho mượn ở mùa giải trước.

Trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV Man City, Maresca thừa nhận vẫn giữ liên lạc với Grealish và dành nhiều lời khen cho cậu học trò cũ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italy cũng tránh đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tương lai của cầu thủ 30 tuổi.

Tuy nhiên, khi được hỏi điều gì đã khiến cựu đội trưởng Aston Villa sa sút, Maresca trả lời: "Khi không làm việc cùng các cầu thủ mỗi ngày thì rất khó để đánh giá. Tôi không biết cậu ấy đã làm gì, mọi chuyện khá phức tạp".

Hiện Grealish vẫn tập riêng để hồi phục chấn thương bàn chân gặp phải hồi tháng 1, thời điểm còn khoác áo Everton. Việc chưa thể trở lại tập luyện cùng toàn đội càng khiến khả năng cạnh tranh vị trí của anh trở nên khó khăn.

Everton từng cân nhắc mua đứt Grealish với mức phí 50 triệu bảng nhưng đã từ bỏ ý định sau khi cầu thủ này dính chấn thương. Trong khi đó, cựu tiền đạo Gabby Agbonlahor nhận định Grealish gần như không còn tương lai ở Man City và thậm chí có thể chuyển sang một CLB ngoài nước Anh.

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Đào Trần

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