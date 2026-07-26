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Thể thao

Arsenal bị Man City phá bĩnh ở thương vụ Bernal

  • Chủ nhật, 26/7/2026 05:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Arsenal nguy cơ thất bại trong thương vụ Marc Bernal khi Manchester City bất ngờ nhập cuộc tranh giành tài năng trẻ của Barcelona.

Arsenal đang quan tâm nhiều mục tiêu để nâng cấp hàng tiền vệ. Ảnh: Reuters.

Arsenal đang trải qua mùa hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng với tham vọng bảo vệ chức vô địch Premier League và tiến xa hơn tại Champions League. Tuy nhiên, kế hoạch nâng cấp đội hình của HLV Mikel Arteta tiếp tục gặp trở ngại.

Marc Bernal, tiền vệ trưởng thành từ học viện Barcelona, được xem là một trong những phương án mà Arsenal cân nhắc để bổ sung sức mạnh tuyến giữa. Theo SPORTESPN, đội bóng thành London theo dõi sát sao tài năng trẻ người Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Man City xuất hiện có thể chiếm lợi thế nhờ nhu cầu cấp thiết ở hàng tiền vệ. Đội chủ sân Etihad đang chuẩn bị cho khả năng chia tay Rodri bởi cầu thủ này được Real Madrid quan tâm trong thời gian qua.

Bên cạnh Rodri, Man City cũng có thể mất thêm Mateo Kovacic và Nico Gonzalez. Vì vậy, HLV Enzo Maresca muốn sớm tìm kiếm những phương án thay thế để duy trì sự cân bằng ở khu trung tuyến.

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Bernal (phải) trong trận đấu với Rayo Vallecano tại La Liga. Ảnh: Reuters.

Marc Bernal là mẫu cầu thủ phù hợp với định hướng của Man City nhờ khả năng kiểm soát bóng và nền tảng thể chất tốt. Dù mới nổi lên trong màu áo Barcelona, tiền vệ này đã nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn.

Thế nhưng, thương vụ này không dễ xảy ra. Bernal còn hợp đồng với Barcelona đến năm 2029 và có điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro. Đội chủ sân Camp Nou vì thế không chịu áp lực phải bán cầu thủ 18 tuổi.

Trong khi đó, "Pháo thủ" được liên hệ với nhiều cái tên lớn trong mùa hè năm nay, gồm cả đội trưởng Bruno Guimaraes của Newcastle. Tuy nhiên, HLV Eddie Howe khẳng định "Chích chòe" sẽ không dễ dàng để mất thêm một trụ cột trong đội hình.

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Đào Trần

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