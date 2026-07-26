Varane cấm cầu thủ nhí đánh đầu

Como chính thức áp dụng quy định cấm đánh đầu đối với các lứa tuổi U8 đến U10 nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe não bộ cho cầu thủ trẻ.

Varane không muốn các cầu thủ trẻ học đánh đầu quá sớm.

Dựa trên những trải nghiệm chấn thương não bộ thời còn thi đấu, Varane thúc đẩy Como tiên phong ban hành quy định cấm đánh đầu đối với các cầu thủ nhí từ lứa U11 trở xuống nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ em.

Theo quy định mới, thay vì thực hiện các quả ném biên truyền thống, cầu thủ sẽ chuyền bóng bằng chân trên mặt đất. Đây là nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động vật lý lên vùng đầu của trẻ em trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất của não bộ.

Varane hiện là thành viên hội đồng quản trị và đóng vai trò phát triển cầu thủ trẻ ở Como. Anh chia sẻ anh từng gặp hai chấn động não nghiêm trọng từ năm 16 tuổi và nhận thức sâu sắc về rủi ro tiềm ẩn khi thực hiện các pha đánh đầu.

Cùng quan điểm, Giám đốc Kỹ thuật Osian Roberts khẳng định không ít cựu cầu thủ bị sa sút trí tuệ vì những chấn động liên tiếp ở vùng đầu trong suốt sự nghiệp. Ông tin rằng việc dạy kỹ thuật đánh đầu theo từng giai đoạn phát triển sẽ giúp hạn chế nguy cơ và bảo vệ thế hệ cầu thủ tương lai.

Động thái của Como diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Anh hay Pháp cũng ban hành những quy định tương tự. Những lo ngại về chấn thương não bộ ngày càng gia tăng sau khi tòa án phán quyết huyền thoại Nobby Stiles qua đời vì bệnh thoái hóa não mạn tính (CTE), hệ quả trực tiếp từ việc đánh đầu liên tục trong thời gian dài.

Sự nghiệp của Varane ở tuyển Pháp Chức vô địch FIFA World Cup 2018 và UEFA Nations League 2021 là 2 trong số những cột mốc đáng nhớ nhất của trung vệ vừa giã từ tuyển Pháp sau hơn 10 năm gắn bó.