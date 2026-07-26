Varane cấm cầu thủ nhí đánh đầu

|
Varane không muốn các cầu thủ trẻ học đánh đầu quá sớm.
Dựa trên những trải nghiệm chấn thương não bộ thời còn thi đấu, Varane thúc đẩy Como tiên phong ban hành quy định cấm đánh đầu đối với các cầu thủ nhí từ lứa U11 trở xuống nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ em.
Theo quy định mới, thay vì thực hiện các quả ném biên truyền thống, cầu thủ sẽ chuyền bóng bằng chân trên mặt đất. Đây là nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động vật lý lên vùng đầu của trẻ em trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất của não bộ.
Varane hiện là thành viên hội đồng quản trị và đóng vai trò phát triển cầu thủ trẻ ở Como. Anh chia sẻ anh từng gặp hai chấn động não nghiêm trọng từ năm 16 tuổi và nhận thức sâu sắc về rủi ro tiềm ẩn khi thực hiện các pha đánh đầu.
Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.