Tương lai của Fabregas sau mùa giải lịch sử

  • Thứ ba, 26/5/2026 10:41 (GMT+7)
Cesc Fabregas khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với Como sau khi đưa đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự Champions League.

Trong buổi lễ diễu hành mừng thành tích top 4 Serie A, Fabregas bác bỏ mọi đồn đoán về tương lai. Cựu tiền vệ Arsenal và Chelsea tiết lộ ông vừa có cuộc họp quan trọng với Chủ tịch và Giám đốc Thể thao để thống nhất định hướng cho mùa giải mới.

"Chúng tôi có một cuộc trao đổi dài. Tầm nhìn cho mùa tới rất rõ ràng. Tôi hạnh phúc ở đây, vẫn còn nhiều điều phải học và chúng tôi đang xây dựng một bản sắc mạnh mẽ cho CLB", Fabregas chia sẻ.

Hành trình thăng tiến thần tốc của Como trở thành hiện tượng đặc biệt tại bóng đá Italy. Chỉ trong hơn 2 năm, đội bóng chơi ở hạng đấu thấp vươn mình thành đại diện Serie A góp mặt tại Champions League. Chính Fabregas thừa nhận tốc độ phát triển của CLB vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Ông gọi thành công mùa này là một "kiệt tác", nhưng đồng thời nhấn mạnh Como cần lập tức chuẩn bị cho thực tế khắc nghiệt hơn nhiều phía trước.

"Chúng tôi hiểu mình đang ở đâu và cần làm gì tiếp theo. Đây là thành tựu tuyệt vời, nhưng từ hôm nay phải nghĩ ngay đến mùa giải mới", nhà cầm quân 39 tuổi nói thêm.

Fabregas đặc biệt cảnh báo các học trò về khoảng cách trình độ giữa Serie A và Champions League. Theo ông, Como phải nâng cấp toàn diện cả chiến thuật lẫn thể lực nếu không muốn bị những ông lớn châu Âu nghiền nát.

Sau mùa giải gây chấn động Serie A, Como giờ không còn là hiện tượng nhất thời. Với Fabregas trên băng ghế chỉ đạo, đội bóng vùng Lombardy đang nuôi tham vọng viết tiếp câu chuyện cổ tích ở Champions League.

Cột mốc lịch sử của Fabregas với Como

Tối 17/5, chiến thắng 1-0 trước Parma giúp Como có cơ hội giành vé dự Champions League khi Serie A chỉ còn một vòng đấu là khép lại.

20:08 17/5/2026

Como làm nên lịch sử

Rạng sáng 25/5, Como tạo nên câu chuyện điên rồ nhất Serie A mùa này khi giành vé dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử sau màn hủy diệt Cremonese 4-1 ở vòng cuối.

Minh Nghi

