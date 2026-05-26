Keane lao vào cuộc khẩu chiến với Bruno

  • Thứ ba, 26/5/2026 10:45 (GMT+7)
Cựu đội trưởng “Quỷ đỏ” Roy Keane dường như chưa muốn dừng cuộc khẩu chiến với Bruno Fernandes sau những phát ngôn gần đây của cả hai.

Keane tỏ ra không hề hài lòng với Bruno Fernandes.

Sau trận hòa Brighton ở vòng cuối Premier League 2025/26 hôm 24/5, Fernandes chính thức lập kỷ lục 21 kiến tạo trong một mùa giải. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha không hài lòng khi Keane chỉ trích anh trên chương trình The Overlap, cho rằng đội trưởng MU đặt dấu ấn cá nhân cao hơn kết quả tập thể.

Keane từng nói Fernandes có tư duy “trò hề”, sau khi hiểu rằng cầu thủ này thừa nhận mình ưu tiên kiến tạo thay vì dứt điểm. Cựu thủ quân MU cho rằng với suy nghĩ đó, Fernandes sẽ không thể giành danh hiệu lớn cùng đội bóng.

Trên podcast The Diary of a CEO, Fernandes đáp trả mạnh mẽ. Anh khẳng định Keane đã diễn giải sai hoàn toàn phát biểu của mình và gọi đó là “dối trá không thể chấp nhận”.

“Tôi luôn chấp nhận mọi lời chỉ trích. Nhưng tôi không thích việc ai đó đặt vào miệng tôi những điều chưa từng nói”, Fernandes chia sẻ.

Tiền vệ 31 tuổi cho biết anh thậm chí còn nhờ Ole Gunnar Solskjaer xin số điện thoại của Keane để nói chuyện riêng, thay vì đẩy mọi chuyện ra công chúng.

Theo Fernandes, điều anh thực sự nói sau trận gặp Brighton là có những thời điểm mình nên chuyền thay vì sút, chứ không phải ưu tiên săn kỷ lục kiến tạo như cách Keane diễn giải.

Bài đăng mới đây của Roy Keane trên phần Story của Instagram.

Tuy nhiên, Keane nhanh chóng có động thái đáp trả trên Instagram. Cựu danh thủ người Ireland đăng hình một con lừa đứng dưới ánh đèn sân khấu, phía sau là hai con sư tử trong bóng tối, kèm dòng chú thích: “Quá nhiều sự chú ý khiến con lừa nghĩ mình là sư tử”.

Dù không nhắc trực tiếp Fernandes, nhiều CĐV tin rằng đây là lời mỉa mai nhắm vào đội trưởng hiện tại của MU.

Trong những năm gần đây, Keane cùng các thành viên thế hệ "Class of 92" như Gary Neville hay Paul Scholes thường xuyên chỉ trích phong độ và tinh thần thi đấu của MU.

Fernandes cũng không phải cầu thủ đầu tiên phản ứng trước những bình luận từ các cựu danh thủ CLB.

Dẫu vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn nhấn mạnh anh luôn tôn trọng Keane vì những đóng góp to lớn cho Manchester United.

Đào Trần

