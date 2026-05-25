Màn trò chuyện gây chú ý của Bruno với Baleba

Người hâm mộ MU chú ý tới khoảnh khắc Bruno Fernandes trò chuyện với tiền vệ Carlos Baleba sau trận đấu cuối mùa với Brighton tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.

Màn trò chuyện gây chú ý của Bruno và Baleba.

Trên sân Amex, MU khép lại mùa giải đầy biến động bằng chiến thắng 3-0 trước Brighton. Bruno tiếp tục cho thấy vai trò đầu tàu khi thực hiện pha kiến tạo thứ 21 trong mùa giải, giúp Patrick Dorgu đánh đầu mở tỷ số.

Sau đó, Bryan Mbeumo nhân đôi cách biệt trước khi Dorgu kiến tạo để Bruno tự mình ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bàn tán nhiều nhất lại diễn ra sau khi trận đấu kết thúc. Máy quay ghi lại hình ảnh Bruno chủ động tìm đến Baleba trên sân và có cuộc trao đổi ngắn với tiền vệ người Cameroon.

Dù nội dung cuộc trò chuyện không được tiết lộ, nhiều cổ động viên MU nhanh chóng suy đoán rằng Bruno đang đóng vai “siêu cò chuyển nhượng” bằng cách thuyết phục Baleba gia nhập sân Old Trafford trong mùa hè này.

Trên mạng xã hội, không ít người hâm mộ gọi vui Bruno là “đặc vụ” của MU. Một tài khoản bình luận: “Nếu Bruno thích Baleba, CLB nên chiêu mộ cậu ấy ngay”. Trong khi đó, người khác viết: “Bruno đang tự chọn tiền vệ mà anh ấy muốn chơi cùng ở mùa giải tới”.

Baleba từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của MU. Thương vụ này từng được theo đuổi vào mùa hè năm ngoái nhưng không thành công do Brighton yêu cầu mức phí lên tới 100 triệu bảng. Hiện tại, mức giá của Baleba có thể giảm khi tiền vệ này không còn duy trì phong độ bùng nổ như trước.

Trong khi MU giành vé dự Champions League, Brighton cũng có được suất tham dự UEFA Conference League mùa sau.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.