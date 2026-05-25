Thể thao

Leicester City chia tay 16 cầu thủ sau khi rớt xuống hạng 3

  • Thứ hai, 25/5/2026 05:47 (GMT+7)
Leicester City bước vào giai đoạn tái thiết mạnh mẽ sau khi rớt xuống League One.

Lực lượng Leicester biến động mạnh mẽ.

Đây là hệ quả của một mùa giải đầy biến động khi "Bầy cáo" trải qua chuỗi thành tích sa sút nghiêm trọng, thậm chí bị trừ điểm. Việc xuống hạng liên tiếp khiến CLB buộc phải thay đổi mạnh mẽ về mặt nhân sự.

Đáng chú ý nhất trong danh sách chia tay là đội trưởng Ricardo Pereira. Hậu vệ người Bồ Đào Nha chủ động thông báo rời CLB, khép lại 8 năm gắn bó tại King Power. Từng được đánh giá là một trong những hậu vệ phải hàng đầu Premier League và góp công lớn vào chức vô địch FA Cup 2021, Pereira rời đi sau 220 lần ra sân. Sự nghiệp của anh bị gián đoạn bởi nhiều chấn thương dài hạn.

Bên cạnh đó, Patson Daka, Jordan Ayew và Jamaal Lascelles cũng bị thanh lý hợp đồng. Daka tiêu tốn 23 triệu bảng, song không thể duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định. Anh khép lại 5 mùa giải với 29 bàn sau 165 trận.

Tương tự, Ayew để lại dấu ấn hạn chế sau khi gia nhập mùa 2024/25, trong khi Lascelles chỉ có 9 lần ra sân sau bản hợp đồng ngắn hạn từ Newcastle.

Leicester City đồng thời tiến hành thanh lọc mạnh ở nhóm cầu thủ trẻ khi chia tay hàng loạt tài năng trưởng thành từ học viện. Những cái tên rời CLB gồm Wanya Marcal, Jake Donohue, Jahmari Lindsay, Alfie Fisken, Toby Onanaye, Olaoluwa Omobolaji và Chris Popov.

Song song đó, các cầu thủ Jordan James, Aaron Ramsey, Joe Aribo, Dujuan Richards và Divine Mukuka cũng sẽ trở lại đội bóng chủ quản sau khi mùa giải khép lại, mở đường cho cuộc tái thiết quy mô lớn tại sân King Power.

Leicester vô địch Premier League năm 2016 dưới thời Claudio Ranieri, giành FA Cup năm 2021, vào bán kết Conference League và từng được xem là hình mẫu của bóng đá Anh. Nhưng sau ánh hào quang, CLB dần trượt dài vì những quyết định sai lầm, thay HLV liên tục và mất định hướng.

Minh Nghi

