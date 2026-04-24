Leicester mất tất cả

Từ nhà vô địch Premier League đến bờ vực tài chính và rớt xuống League One, Leicester City đang trả giá cho nhiều năm sống vượt khả năng.

Leicester tự tay xé nát câu chuyện cổ tích.

Có những cú rơi đến từ chuyên môn. Có những cú rơi bắt đầu từ phòng họp. Leicester City thuộc vế thứ hai.

Mười năm trước, Leicester viết nên câu chuyện cổ tích đẹp nhất lịch sử bóng đá Anh khi vô địch Premier League với tỷ lệ cược 5.000-1. Họ từng là biểu tượng của quản trị thông minh, tuyển dụng sắc bén và tinh thần tập thể.

Hôm nay, Leicester rớt xuống League One sau trận hòa 2-2 trước Hull City. Nhưng xuống hạng chỉ là phần nổi của tảng băng.

Phía dưới là khoản lỗ khổng lồ, quỹ lương mất kiểm soát, nguồn thu tương lai bị mang đi cầm cố và một mô hình vận hành đi chệch đường ray từ lâu.

Leicester không gục ngã trong một mùa. Họ tự bào mòn mình suốt nhiều năm.

Sống bằng tiền của ngày mai

Bóng đá hiện đại cho phép CLB vay mượn tương lai để phục vụ hiện tại. Nhiều đội làm vậy. Nhưng khác biệt nằm ở mức độ kiểm soát. Leicester đã đi quá xa.

Theo các báo cáo tài chính, CLB lỗ 71,1 triệu bảng chỉ riêng mùa 2024/25. Tổng lỗ tích lũy từ năm 2019 đã chạm mốc 375 triệu bảng. Đó là con số báo động với bất kỳ đội bóng nào, đặc biệt là đội không còn ở Premier League.

Để duy trì guồng quay, Leicester vay ít nhất 100 triệu bảng từ ngân hàng đầu tư Macquarie của Australia với lãi suất 8-9%. Họ nhận trước tiền bán cầu thủ trong tương lai. Họ ứng trước "parachute payment" , khoản hỗ trợ dành cho CLB rớt hạng. Nói đơn giản, Leicester dùng tiền chưa đến để trả hóa đơn của hôm nay.

Nhiều ngôi sao không còn khoác áo Leicester.

Đó là mô hình cực rủi ro. Khi còn ở Premier League, dòng tiền lớn có thể che lấp nhiều sai lầm. Nhưng khi tụt xuống Championship rồi League One, cỗ máy ấy lập tức nghẹt thở.

Tiền bản quyền truyền hình ở League One chỉ khoảng 2 triệu bảng. Trong khi những nghĩa vụ tài chính cũ vẫn còn nguyên. Đây là lúc Leicester nhận ra sự khác biệt giữa tăng trưởng thật và tăng trưởng vay mượn.

Quỹ lương Premier League giữa League One

Một CLB rớt hạng thường đau đầu vì phải bán cầu thủ. Leicester còn đau đầu hơn vì nhiều cầu thủ không dễ bán. Mùa trước, quỹ lương của họ vào khoảng 150 triệu bảng. Ngay cả khi giảm mạnh còn 70 triệu bảng mùa tới, đó vẫn là mức chi phi lý với một đội League One.

Hãy nhìn mặt bằng giải hạng ba Anh. Tổng quỹ lương trung bình chỉ khoảng 9,5 triệu bảng. Birmingham mùa trước chi 38,9 triệu bảng đã được xem là mức kỷ lục. Leicester có thể còn cao hơn đáng kể.

Đó là nghịch lý chết người. Bạn không thể mang cấu trúc chi tiêu của Premier League xuống League One mà mong hệ thống vẫn sống khỏe.

Một số cầu thủ lương cao sẽ hết hợp đồng như Patson Daka hay Ricardo Pereira. Nhưng nhiều người khác vẫn còn ràng buộc dài hạn.

Oliver Skipp còn đến 2029. Jannik Vestergaard được gia hạn ba năm. Harry Winks được cho nhận 90.000 bảng mỗi tuần và vẫn còn hợp đồng.

Ruud van Nistelrooy từng được bổ nhiệm dẫn dắt Leicester, nhưng thất bại trong việc giúp CLB trụ hạng.

Bài toán không chỉ là cắt giảm lương. Bài toán là ai sẽ mua họ. Khi một cầu thủ hưởng lương cao chơi cho đội rớt hạng hai năm liên tiếp, thị trường không mở rộng. Nó co lại.

Leicester từng làm cả thế giới tin rằng bóng đá vẫn công bằng. Họ vô địch bằng trí tuệ chứ không bằng tiền bạc. Họ xây đội hình từ những cái tên bị xem thường rồi biến thành ngôi sao.

Nhưng thành công đôi khi tạo ra ảo tưởng nguy hiểm nhất: nghĩ rằng mình luôn có thể xoay xở. Sau chức vô địch, Leicester dần bước vào cuộc chơi chi tiêu lớn hơn, kỳ vọng lớn hơn, rủi ro lớn hơn. Khi các quyết định chuyển nhượng sai xuất hiện, khi quỹ lương phình to, khi nguồn thu không còn đủ mạnh, đà trượt bắt đầu hình thành.

Nó không diễn ra ồn ào. Nó diễn ra âm thầm.

Đến lúc người hâm mộ giăng biểu ngữ “King Power Out”, mọi thứ đã quá muộn. Tập đoàn King Power cũng không còn ở thời kỳ sung mãn sau giai đoạn hậu Covid-19. Điều đó khiến câu hỏi lớn nhất hiện ra: ai sẽ tiếp tục bơm tiền cứu Leicester?

Nếu không có câu trả lời rõ ràng, League One có thể chưa phải đáy sâu cuối cùng. Leicester vẫn có thể trở lại. Họ là CLB có tên tuổi, sân vận động tốt và nền CĐV lớn. Nhưng muốn trở lại, họ phải chấp nhận sự thật đau đớn rằng mô hình cũ đã thất bại.

Đôi khi xuống hạng không phải tai nạn. Đó là hóa đơn.

Leicester từng sống trong giấc mơ đẹp nhất nước Anh. Giờ họ tỉnh dậy giữa khoản nợ khổng lồ và chiếc vé xuống League One.