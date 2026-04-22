Phản ứng của sếp lớn khi Leicester City sụp đổ

Leicester City chính thức rơi xuống League One, buộc Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và nhận toàn bộ trách nhiệm.

Có những cú rơi khiến cả bóng đá Anh sững sờ. Với Leicester City, hành trình từ nhà vô địch Premier League đến League One chỉ mất một thập kỷ.

Sau khi chính thức xuống hạng, Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha gửi thư ngỏ tới người hâm mộ với thông điệp ngắn gọn nhưng nặng nề: “Trách nhiệm thuộc về tôi. Không có lời bào chữa nào”.

Đó là phát biểu hiếm hoi giữa lúc Leicester chìm trong thất vọng. Đội bóng từng viết nên câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất bóng đá hiện đại khi vô địch Premier League mùa 2015/16 giờ phải chấp nhận chơi ở hạng đấu thứ ba nước Anh.

Cú rơi ấy không đến trong một đêm. Nó là hệ quả của nhiều năm sa sút trong quản trị, tuyển dụng và định hướng chuyên môn.

Leicester từng sở hữu bộ khung mẫu mực với Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté hay Kasper Schmeichel. Họ đại diện cho tinh thần vượt giới hạn, nơi một CLB tầm trung dám thách thức những gã khổng lồ.

Nhưng hào quang cũ không thể cứu Leicester mãi mãi. Những mùa gần đây, CLB liên tục bất ổn, thay đổi trên băng ghế huấn luyện, đội hình suy yếu và đánh mất bản sắc từng làm nên tên tuổi.

Trong thư gửi CĐV, Aiyawatt thừa nhận CLB đã đi từ “đỉnh cao nhất tới đáy sâu nhất”, đồng thời khẳng định ban lãnh đạo không xem sự ủng hộ của người hâm mộ là điều hiển nhiên.

Đó là điều Leicester cần nói lúc này, nhưng lời xin lỗi chỉ là bước khởi đầu.

Điều quan trọng hơn là kế hoạch tái thiết. League One không phải nơi dành cho một CLB từng vô địch Premier League, sở hữu sân vận động hiện đại và lượng CĐV trung thành lớn. Nếu không hành động quyết liệt, cú rơi này có thể kéo dài hơn dự kiến.

Leicester từng làm cả thế giới tin rằng phép màu tồn tại trong bóng đá. Giờ họ phải chứng minh một điều khác khó hơn nhiều: đứng dậy sau đổ nát.