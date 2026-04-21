Ranieri hé lộ bản chất Leicester

Chia sẻ mới đây với FourFourTwo của Claudio Ranieri được xem là nguyên nhân khiến ông mất việc, đồng thời mở đầu cho cú trượt dài của Leicester City.

Ranieri bị Leicester sa thải chỉ 9 tháng sau kỳ tích vô địch Premier League.

Gần một thập kỷ sau chức vô địch Premier League thần kỳ, Claudio Ranieri lần đầu tiết lộ những góc khuất phía sau ngày ông bị Leicester City sa thải vào năm 2017. Chỉ 9 tháng sau khi giúp Leicester viết nên câu chuyện cổ tích với tỷ lệ cược 1000-1, Ranieri bất ngờ mất ghế trong sự ngỡ ngàng của bóng đá Anh. Khi đó, nhiều người tin rằng nguyên nhân đơn giản là thành tích sa sút của đội bóng.

Tuy nhiên, theo chiến lược gia người Italy, vấn đề thật sự nằm ở nội bộ CLB. Ranieri cho biết con trai của cố chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha sau này nói với ông rằng ông không hòa hợp với một số thành viên người Anh trong đội ngũ làm việc.

Nghiêm trọng hơn, Ranieri tiết lộ ngay từ mùa Leicester vô địch, đã có người trong ban huấn luyện nói xấu ông với các cầu thủ. “Tôi gọi người đó vào phòng và hỏi tại sao, nhưng anh ta không trả lời được”, Ranieri chia sẻ.

Vì tập trung toàn lực cho cuộc đua vô địch, ông quyết định gác lại mâu thuẫn và chờ xử lý sau mùa giải. Nhưng khi Leicester đăng quang, niềm vui chiến thắng khiến ông bỏ qua tất cả. Theo Ranieri, đó là sai lầm lớn nhất.

Bước sang mùa kế tiếp, những tiếng nói tiêu cực vẫn tồn tại trong phòng thay đồ. Khi kết quả sa sút, niềm tin trong đội cũng nhanh chóng sụp đổ. Leicester rơi vào cuộc chiến trụ hạng và ban lãnh đạo quyết định thay HLV.

Nhìn lại hiện tại, lời kể của Ranieri khiến nhiều CĐV Leicester phải suy ngẫm. Sau chức vô địch lịch sử, CLB không xây dựng được nền tảng ổn định mà dần rơi vào vòng xoáy bất ổn, liên tục thay HLV rồi xuống hạng.

Từ đỉnh cao Premier League đến cảnh chật vật ở Championship, Leicester trở thành ví dụ rõ ràng cho việc thành công trên sân cỏ không thể che giấu những rạn nứt bên trong.

Ranieri rời đi đã lâu, nhưng những gì ông tiết lộ cho thấy mầm mống khủng hoảng của Leicester có lẽ đã xuất hiện ngay trong giai đoạn huy hoàng nhất.

CĐV Man City ăn mừng chế giễu Arsenal CĐV Man City ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal thuộc vòng 33 Premier League đêm 19/4.

