James Milner giải nghệ

Chiều 1/6, James Milner xác nhận khép lại sự nghiệp kéo dài 24 mùa tại Premier League với tư cách cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu.

James Milner dừng lại sự nghiệp ở tuổi 40.

Milner chia sẻ trên trang cá nhân: "Sau 24 mùa giải tại Premier League, tôi cảm thấy đến lúc kết thúc sự nghiệp thi đấu. Từ cậu bé 16 tuổi được ra mắt trong màu áo Leeds, đội bóng tôi yêu từ nhỏ, cho đến hành trình không thể tin nổi sau đó, tất cả đều vượt xa những gì tôi từng tưởng tượng".

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Milner trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ những cuộc chiến trụ hạng đến các danh hiệu lớn. Anh vô địch Premier League, Champions League, FA Cup, League Cup và nhiều giải đấu khác cùng Man City và Liverpool. Bên cạnh đó, tiền vệ này cũng có 61 lần khoác áo tuyển Anh.

Dù sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng nể, Milner khẳng định điều quý giá nhất anh có được từ bóng đá là những con người và tình bạn đồng hành suốt chặng đường dài. "Tôi rời sân cỏ với niềm tự hào, sự biết ơn và những ký ức sẽ theo mình suốt cuộc đời. Bóng đá mang đến cho tôi nhiều hơn bất kỳ điều gì tôi từng dám mơ ước", Milner nói thêm.

Milner kết thúc hành trình đáng nhớ với 658 lần ra sân tại Premier League, thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Tiền vệ người Anh ra mắt trong màu áo Leeds United khi mới 16 tuổi vào năm 2002 và nhanh chóng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League thời điểm đó.

Từ Leeds, Milner tiếp tục xây dựng sự nghiệp đồ sộ khi lần lượt khoác áo Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool và Brighton. Trong hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, anh nổi tiếng bởi sự chuyên nghiệp, khả năng thích nghi ở nhiều vị trí và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi.

Milner không chỉ khép lại sự nghiệp của một cầu thủ xuất sắc, mà còn đánh dấu hồi kết của một trong những tấm gương chuyên nghiệp và bền bỉ bậc nhất lịch sử Premier League.