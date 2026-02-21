Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
James Milner đi vào lịch sử Premier League

  • Thứ bảy, 21/2/2026 21:56 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Lão tướng 40 tuổi vượt qua Gareth Barry để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Milner tiếp tục hành trình 24 năm đầy bền bỉ. Ảnh: Reuters.

James Milner chính thức đi vào lịch sử khi có lần ra sân thứ 654 trong trận Brighton gặp Brentford tối 21/2 ở vòng 27 Premier League. Anh vượt qua cột mốc 653 trận của Gareth Barry để độc chiếm vị trí số một trong danh sách mọi thời đại.

Hành trình của Milner trải dài qua sáu CLB. Theo thống kê phân bổ 654 trận, anh thi đấu nhiều nhất cho Liverpool với 230 lần ra sân, tiếp đến là Manchester City (147), Aston Villa (100), Newcastle (94), Leeds (48) và Brighton (35).

Milner giành 3 chức vô địch Premier League, gồm 2 danh hiệu cùng Manchester City và 1 cùng Liverpool dưới thời Jurgen Klopp. Dù đã bước sang tuổi 40, anh vẫn góp mặt trong đội hình Brighton và còn cơ hội nâng cao kỷ lục khi đội bóng còn 11 trận mùa này.

Ở bảng xếp hạng những cầu thủ ra sân nhiều nhất, Milner nới rộng khoảng cách với Ryan Giggs (632). Frank Lampard (609) và David James (572) lần lượt đứng sau. Các vị trí tiếp theo gồm Mark Schwarzer (544), Gary Speed (535), Emile Heskey (516), Jamie Carragher (508) và Phil Neville (505).

Milner không chỉ bền bỉ mà còn hiệu quả. Anh ghi 56 bàn và có 90 kiến tạo tại Premier League. Bàn thắng đầu tiên đến năm 2002 trong màu áo Leeds khi anh mới 16 tuổi 356 ngày.

Khi đó, Milner trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải đấu trước khi kỷ lục bị phá năm 2005. Mùa giải 2009/10 cùng Aston Villa, anh đạt đỉnh cao kiến tạo với 12 lần dọn cỗ.

Từ tài năng tuổi teen đến biểu tượng của sự chuyên nghiệp, Milner đã khắc tên mình vào lịch sử bằng sự bền bỉ và kỷ luật. Kỷ lục 654 trận là cột mốc xứng đáng cho một sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ ở giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh.

Đào Trần

