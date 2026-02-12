Khoảnh khắc lịch sử trong ngày Villa thắng Brighton

James Milner chạm mốc 653 trận Premier League, nhưng Aston Villa mới là đội hưởng niềm vui với chiến thắng 1-0 nhờ bàn phản lưới nhà ở cuối trận.

James Milner (trái) chạm mốc 653 trận Premier League.

Aston Villa giành chiến thắng quan trọng trước Brighton & Hove Albion ở vòng 26 Premier League tại Villa Park rạng sáng 12/2, qua đó củng cố hy vọng cạnh tranh một vị trí trong top 4 Premier League.

Dấu ấn đầu trận thuộc về James Milner. Tiền vệ kỳ cựu người Anh vào sân thay Carlos Baleba và có lần ra sân thứ 653 tại Premier League, cân bằng kỷ lục mọi thời đại của Gareth Barry. Tuy nhiên, cột mốc ấy không thể giúp Brighton tránh thêm một kết quả thất vọng khi họ chỉ thắng 1 trong 13 vòng gần nhất.

Hiệp một diễn ra chặt chẽ và thiếu điểm nhấn. Aston Villa kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng. Morgan Rogers có cú dứt điểm ở góc hẹp song Bart Verbruggen xử lý an toàn.

Sang hiệp hai, Brighton chơi chủ động hơn và tạo ra tình huống nguy hiểm nhất trận. Phút 60, Emiliano Martinez bay người đẩy cú sút căng của Ferdi Kadıoglu chạm xà ngang. Pha cứu thua này giữ lại thế cân bằng cho đội chủ nhà.

Trận đấu tưởng như khép lại với tỷ số hòa thì bước ngoặt xuất hiện ở 5 phút cuối. Từ pha đánh đầu nối của Tyrone Mings, bóng đổi hướng sau khi chạm Jack Hinshelwood rồi đi vào lưới. Bàn phản lưới nhà mang về 3 điểm quý giá cho Villa.

Chiến thắng giúp Villa thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 5 điểm. Quan trọng hơn, họ tạo ra cách biệt 6 điểm so với Chelsea trong cuộc đua top 4. Brighton chưa rơi vào nhóm xuống hạng, nhưng chỉ còn hơn khu vực nguy hiểm 7 điểm khi chuỗi phong độ nghèo nàn vẫn kéo dài.