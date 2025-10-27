Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc lịch sử trong trận thắng của MU

  • Thứ hai, 27/10/2025 10:31 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Hôm 25/10, James Milner tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử trong sự nghiệp lẫy lừng dù Brighton thất bại 2-4 trước MU tại Old Trafford thuộc vòng 9 Premier League.

Miler có pha kiến tạo trong thất bại 2-4 của Brighton trước MU.

Pha kiến tạo của Milner cho Charalampos Kostoulas lập kỷ lục mới tại Ngoại hạng Anh. Đó là khoảng cách tuổi tác lớn nhất giữa người kiến tạo và người ghi bàn. Milner hơn Kostoulas tới 21 tuổi và 146 ngày, đồng thời đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, cầu thủ ghi bàn ra đời sau khi người kiến tạo ra mắt giải đấu.

Milner ở tuổi 39 tuổi vẫn là trụ cột giàu kinh nghiệm của Brighton dưới thời HLV Fabian Hurzeler. Vào sân trận này, khi Brighton bị dẫn trước 3 bàn, Milner thể hiện phong độ xuất sắc. Sự nghiệp của Milner trải dài 23 năm, khoác áo 7 CLB khác nhau và giành 3 danh hiệu Premier League cùng Liverpool và Man City.

Với 645 trận tại giải đấu, Milner chỉ còn cách kỷ lục 653 trận của Gareth Barry 8 lần ra sân, đồng thời đứng thứ 3 về tổng phút thi đấu (32.224) và thứ 9 về số kiến tạo (90). Milner đang hướng đến cột mốc 100 kiến tạo, điều mà chỉ 7 cầu thủ từng làm được trong lịch sử giải đấu.

Ngày 4/1/2026, Milner sẽ bước sang tuổi 40 và nếu tiếp tục thi đấu, anh có cơ hội vượt Teddy Sheringham để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất Premier League, không tính thủ môn. Dù tuổi tác đã cao, Milner vẫn khẳng định bản thân là biểu tượng bền bỉ và xuất sắc trong lịch sử bóng đá Anh.

James Milner xứng danh huyền thoại Premier League

Ở tuổi 39, khi nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ đã rời sân cỏ từ lâu, James Milner vẫn bước lên chấm phạt đền để gỡ hòa cho Brighton trước Manchester City, mở ra chiến thắng gây sốc 2-1.

14:00 1/9/2025

Milner hướng đến kỷ lục Premier League

James Milner sẽ chơi bóng đến tuổi 40 và hy vọng thiết lập những cột mốc lịch sử sau khi gia hạn hợp đồng một năm với Brighton.

07:09 14/6/2025

Hiện tượng chưa từng có ở Premier League

Nếu Premier League là một cuốn tiểu thuyết dài, thì ngôi sao James Milner của Brighton là nhân vật chính không thể thiếu.

18:27 21/11/2024

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

