Huyền thoại James Milner

Ở tuổi 40, James Milner đang viết tiếp một trong những câu chuyện đặc biệt nhất trong lịch sử Premier League.

Milner cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

Hôm 3/1, Milner vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 2-0 của Brighton trước Burnley ở vòng 20 Premier League. Cựu tiền vệ Liverpool và Man City chạm cột mốc 649 lần ra sân tại Premier League, chỉ còn cách kỷ lục 653 trận của cựu danh thủ Gareth Barry đúng 4 trận.

Với thể trạng hiện tại cùng vai trò quan trọng tại Brighton, việc Milner trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Premier League dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đáng chú ý, Milner cũng chính thức có năm dương lịch thứ 25 thi đấu tại Premier League. Tiền vệ người Anh ra mắt giải đấu trong màu áo Leeds United khi mới 16 tuổi, vào tháng 11/2002. Kể từ đó đến nay, Milner chinh phục hàng loạt cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp và giành được nhiều danh hiệu lớn nhỏ.

Milner có năm thứ 25 thi đấu tại Premier League.

Ngày 4/1, Milner đón sinh nhật tuổi 40, trở thành một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất còn thi đấu tại Premier League mùa giải 2025/26.

Hơn hai thập kỷ trôi qua, ngoài sự bền bỉ đáng kinh ngạc, Milner còn cho thấy khả năng thích nghi tuyệt vời với mọi hoàn cảnh. Cựu sao Liverpool và Man City có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như hậu vệ cánh, tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh, thậm chí từng được đẩy lên đá tiền đạo trong giai đoạn Man City khủng hoảng nhân sự. Chính sự linh hoạt ấy giúp Milner duy trì giá trị ở đẳng cấp cao suốt gần hai thập kỷ.

Hiện tại, trong màu áo Brighton, Milner dần khép lại sự nghiệp trong vai trò dự bị chiến lược, hỗ trợ các cầu thủ trẻ và vào sân khi đội bóng cần đến kinh nghiệm dày dạn của anh. Milner xứng đáng được xem là biểu tượng của sự chuyên nghiệp, bền bỉ và tinh thần cống hiến không mệt mỏi tại Premier League.

