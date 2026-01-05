Băng ghế dự bị gây choáng của MU

Hôm 4/1, danh sách cầu thủ dự bị của MU trong trận hòa 1-1 trước Leeds United thuộc vòng 20 Premier League trở thành tâm điểm chú ý, qua đó phơi bày thực trạng lực lượng quá mỏng.

Nhìn vào danh sách dự bị trong tay HLV Amorim, CĐV MU cũng không biết phải trông chờ vào cái tên nào.

Hình ảnh danh sách cầu thủ dự bị của "Quỷ đỏ" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau trận đấu, kéo theo nhiều phản ứng vừa chua chát, vừa mỉa mai từ người hâm mộ.

Băng ghế dự bị của MU ở chuyến làm khách trên sân Elland Road gồm những cái tên như Altay Bayindir, Joshua Zirkzee, Tyrell Malacia, Tyler Fredricson, Jack Fletcher, Shea Lacey, Bendito Mantato và Godwill Kukonki.

Trong số này, ngoài Malacia và Zirkzee phần nào quen mặt với khán giả Premier League, phần lớn còn lại đều là những cầu thủ trẻ hoặc ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Việc thiếu vắng các ngôi sao tấn công và phương án xoay tua chất lượng khiến danh sách dự bị của MU trông mỏng một cách đáng báo động.

Chính hình ảnh ấy làm bùng lên làn sóng bình luận trên mạng xã hội. Một tài khoản châm biếm: "Hãy dành thời gian nhìn thật kỹ băng ghế dự bị của MU, bạn sẽ bật cười". Nhiều CĐV coi đây là lời cảnh báo cho thực trạng lực lượng hiện tại khi MU sở hữu đội hình thiếu chiều sâu trầm trọng.

Chấn thương và một số trụ cột bận dự CAN Cup 2025 khiến HLV Ruben Amorim không có nhiều phương án để xoay tua. Trên sân Elland Road, HLV Amorim chỉ thực hiện duy nhất một sự thay đổi người khi Zirkzee vào sân từ hiệp 2 và kiến tạo cho Matheus Cunha ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Dễ hiểu khi HLV Amorim công khai chỉ trích ban lãnh đạo sau trận. Việc không được bổ sung nhân sự trong tháng 1/2026 có thể là yếu tố khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bất mãn.