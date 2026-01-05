MU lên phương án thay thế Amorim

Ban lãnh đạo Manchester United đang đánh giá các lựa chọn trong trường hợp cần thay đổi huấn luyện viên, trong bối cảnh HLV Ruben Amorim vừa có phát ngôn gây sốc.

Xavi sẵn sàng chuyển đến Old Trafford.

Theo The Guardian, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc kỹ thuật Christopher Vivell đang lên phương án thay thế Amorim, nếu mâu thuẫn giữa ban lãnh đạo MU với HLV này không thể cứu vãn.

Các ứng viên được đánh giá cao bên trong câu lạc bộ bao gồm Oliver Glasner, Xavi Hernández và Cesc Fabregas. Riêng Xavi được Berrada đánh giá rất cao và cựu huấn luyện viên Barcelona cũng sẵn sàng chuyển đến Old Trafford.

Sau khi rời Barca, Xavi đang tự do và có thể nhận lời ngay lập tức. HLV hiện tại của Palace, Glasner, cũng coi việc dẫn dắt Manchester United là công việc trong mơ. Tuy nhiên, MU sẽ gặp khó nếu muốn chiêu mộ HLV này từ tay Palace ngay giữa mùa giải.

Trong khi đó, phương án tuyển mộ Cesc Fabregas được nhiều thành viên ban lãnh đạo MU đánh giá cao, đặc biệt nếu xét đến tầm nhìn bóng đá hiện đại và triết lý của HLV trưởng Como. Tuy nhiên, giống như Glasner, việc chiêu mộ Cesc ngay lúc này rất khó với MU.

Sau trận hòa 1-1 trước Leeds United thuộc vòng 20 Premier League tối 4/1, Amorim gây chấn động với những phát biểu công khai chỉ trích thượng tầng đội bóng, thể hiện sự không hài lòng. Theo giới quan sát, Amorim đang thách thức ban lãnh đạo sa thải mình.