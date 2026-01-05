Amorim tạo kỷ lục tồi tệ nhất lịch sử MU

Ruben Amorim tiếp tục tạo nên cột mốc không mong muốn trong lịch sử MU sau trận hòa 1-1 trước Leeds United thuộc vòng 20 Premier League tối 4/1.

Amorim khiến MU trải qua chuỗi trận không thể giữ sạch lưới trên sân khách dài nhất lịch sử đội bóng.

Tại Elland Road, MU bị Brenden Aaronson chọc thủng lưới, trước khi Matheus Cunha gỡ hòa chỉ 3 phút sau đó. Tuy nhiên, việc không thể giữ sạch lưới một lần nữa khiến Amorim thiết lập kỷ lục không mong muốn. Theo Squawka, MU trải qua 15 trận sân khách liên tiếp tại Premier League không giữ sạch lưới. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử CLB.

Sau trận, Amorim gây chấn động với những phát biểu công khai chỉ trích thượng tầng đội bóng, thể hiện sự không hài lòng khi bị gọi là HLV thay vì quản lý. Theo giới quan sát, Amorim gần như thách thức ban lãnh đạo sa thải mình trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa đông được dự báo sẽ ít biến động, dù đội hình vẫn còn nhiều vị trí cần nâng cấp, đặc biệt ở tuyến giữa.

Những con số thống kê càng khiến tương lai của Amorim trở nên mong manh. Ông sở hữu tỷ lệ thắng thấp nhất trong số các HLV MU sau thời Sir Alex Ferguson. Mùa này, "Quỷ đỏ" cũng trải qua khởi đầu tệ nhất kể từ mùa 1992/93. Đáng chú ý, trong 14 tháng Amorim nắm quyền, "Quỷ đỏ" chỉ một lần thắng liên tiếp các trận đấu tại Premier League.

Hợp đồng của Amorim còn thời hạn đến năm 2027, nhưng chính ông thừa nhận khả năng phải ra đi sớm hơn. Chuỗi trận hòa nhọc nhằn trước Wolves và Leeds, trong bối cảnh nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương và AFCON, khiến MU tiếp tục giậm chân ngoài top 4 dù các đối thủ cạnh tranh cũng đánh rơi điểm số.

Với trận derby Manchester và chuyến làm khách trước Arsenal cận kề, MU đối mặt nguy cơ tụt sâu trên bảng xếp hạng Premier League.