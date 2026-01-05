Ugarte lại gây tranh cãi

Manuel Ugarte một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ MU bởi những hình ảnh khó chấp nhận ngay từ phần khởi động trước cuộc chạm trán Leeds United.

Tiền vệ trị giá 50 triệu bảng bị nhiều CĐV mỉa mai vì biến một bài tập chuyền bóng đơn giản thành phức tạp một cách khó hiểu.

Trước giờ bóng lăn tại Elland Road, máy quay của TNT Sports ghi lại cảnh Ugarte đứng cách Lisandro Martinez chưa đầy 10 mét trong một bài tập chuyền một chạm. Trong khi trung vệ người Argentina thực hiện đều đặn những đường chuyền sệt, vừa lực và chính xác, thì Ugarte lại liên tục chuyền bóng bổng không cần thiết hoặc đưa bóng đi với lực quá mạnh, khiến đồng đội phải vất vả khống chế.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chế giễu nhắm vào tiền vệ người Uruguay. "Cậu ta đối xử với quả bóng như một quả lựu đạn, sợ đến mức không dám giữ", một CĐV viết trên X. Người khác mỉa mai: "Xem Ugarte đá mà buồn cười thật". Thậm chí có ý kiến cay nghiệt hơn: "Ugarte trông như đang chơi cho đối thủ".

Những phản ứng dữ dội ấy phản ánh sự thất vọng kéo dài của CĐV MU kể từ khi Ugarte cập bến Old Trafford từ PSG vào mùa hè 2024. Dù được kỳ vọng sẽ mang lại chất thép và sự ổn định cho tuyến giữa, tiền vệ 24 tuổi chơi không đạt yêu cầu, đặc biệt là khả năng xử lý và phân phối bóng dưới áp lực.

Trên sân Elland Road, Ugarte đá trọn 90 phút bên cạnh Casemiro, góp phần giúp MU giành kết quả hòa 1-1 trước Leeds. Brenden Aaronson mở tỷ số cho chủ nhà, trước khi Matheus Cunha nhanh chóng gỡ hòa chỉ 4 phút sau đó.