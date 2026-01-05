Sesko đang khiến MU trả giá

Sesko đến Manchester United để giải bài toán số 9, nhưng sau trận hòa Leeds ở vòng 20 Ngoại hạng Anh tối 4/1, chính anh lại trở thành dấu hỏi lớn nhất của hàng công "Quỷ đỏ".

Trận hòa 1-1 trên sân Leeds United không chỉ khiến Manchester United tiếp tục dậm chân, mà còn đẩy Benjamin Sesko vào tâm bão chỉ trích. Trong một buổi chiều mà MU rất cần một trung phong biết kết liễu, Sesko lại để lại cảm giác lạc nhịp và thiếu chắc chắn, điều nguy hiểm nhất với bất kỳ tiền đạo nào khoác áo Old Trafford.

Sesko quá tệ

MU chi 74 triệu bảng để mang Sesko về không phải cho tương lai xa, mà cho hiện tại. Dưới thời Ruben Amorim, trung phong không chỉ ghi bàn mà còn phải làm điểm tựa cho toàn bộ hệ thống.

Amorim cần một số 9 biết chiếm lĩnh vòng cấm, kéo giãn hàng thủ và tạo ra áp lực liên tục. Trước Leeds, Sesko không đáp ứng được cả ba yêu cầu đó.

Những con số nói lên tất cả: đá trọn 90 phút, Sesko tung ra ba cú sút không trúng đích, bỏ lỡ hai cơ hội rõ ràng, hai lần việt vị và để mất bóng 13 lần. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở thống kê.

Điều khiến CĐV lo lắng là cách Sesko bỏ lỡ cơ hội. Các pha dứt điểm của anh thiếu quyết đoán, chậm nửa nhịp so với phản xạ của hàng thủ đối phương. Ở Premier League, nơi mọi khoảnh khắc đều diễn ra với tốc độ cao, sự do dự ấy lập tức bị phơi bày.

Sesko vẫn sở hữu những phẩm chất khiến MU sẵn sàng đặt cược lớn: thể hình, tốc độ, khả năng bứt phá trong không gian rộng. Nhưng ở Elland Road, anh hiếm khi tạo ra cảm giác đe dọa thực sự.

Di chuyển thiếu hiệu quả khiến Sesko thường xuyên rơi vào bẫy việt vị. Khi bóng được đưa vào khu vực 16,50 mét, anh không chiếm được vị trí thuận lợi, cũng không khiến hàng thủ Leeds phải xáo trộn.

Sự tương phản càng rõ khi Joshua Zirkzee vào sân từ ghế dự bị. Chỉ cần vài pha chạm bóng, Zirkzee tạo ra khác biệt bằng đường chọc khe để Matheus Cunha gỡ hòa.

Zirkzee không ghi bàn, nhưng anh giúp lối chơi của MU có nhịp điệu và điểm tựa. Đó là thứ Sesko, với vai trò trung phong đá chính, vẫn chưa mang lại.

Câu chuyện này không mới ở Old Trafford. MU đã quá quen với việc chi đậm cho hàng công rồi lại thất vọng. Sesko đang đối mặt với sức nặng của lịch sử ấy.

Mỗi pha xử lý lỗi nhịp, mỗi cơ hội bị bỏ lỡ, đều bị soi kỹ hơn gấp nhiều lần vì cái mác “74 triệu bảng”. Áp lực không đến từ truyền thông, mà từ kỳ vọng của một CLB đang khát khao tìm lại hình ảnh đội bóng lớn.

Thời gian không chờ đợi Sesko

Công bằng mà nói, Sesko vẫn còn trẻ và đang thích nghi với môi trường khắc nghiệt nhất châu Âu. Premier League không cho tiền đạo thời gian để học hỏi bằng sai lầm.

Nhưng MU cũng không phải nơi để chờ đợi quá lâu. Khi đội bóng chỉ thắng 3 trong 11 trận gần nhất, sự kiên nhẫn của CĐV và ban huấn luyện đều bị thử thách.

Vấn đề lớn nhất của Sesko lúc này là anh chưa tạo được cảm giác “chắc”. Một tiền đạo hàng đầu có thể tịt ngòi vài trận, nhưng họ vẫn khiến đối thủ dè chừng. Sesko thì chưa.

Trước Leeds, hàng thủ đối phương không cần điều chỉnh cấu trúc để đối phó riêng với anh. MU vì thế thiếu một mũi nhọn đủ sức kéo cả hệ thống lên cao sau bàn thua.

Amorim có thể tiếp tục đặt niềm tin, bởi Sesko vẫn là dự án quan trọng trong kế hoạch dài hạn. Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành bằng tiềm năng. Với Sesko, câu hỏi không còn là anh có thể trở thành ngôi sao hay không, mà là khi nào anh bắt đầu chứng minh giá trị ngay trên sân cỏ.

Ở Old Trafford, thời gian luôn trôi nhanh hơn sự kiên nhẫn. Nếu không sớm cải thiện khả năng dứt điểm, chọn vị trí và ảnh hưởng lên lối chơi, Sesko có nguy cơ trở thành biểu tượng mới cho một canh bạc tốn kém nữa.

Và khi đó, áp lực 74 triệu bảng sẽ không còn là con số, mà là cái bóng nặng nề đè lên toàn bộ sự nghiệp của anh tại Manchester United.