Sesko trước thời điểm phải bật sáng

Trận gặp Wolves không chỉ là bài toán ba điểm với MU, mà còn là thời khắc bản lề để Benjamin Sesko bước ra khỏi vùng chờ đợi và khẳng định mình.

Sesko (trái) đang chịu nhiều áp lực.

Trong bối cảnh MU vẫn đang loay hoay tìm sự ổn định, Benjamin Sesko là một trong những cái tên chịu nhiều ánh nhìn nhất. Tiền đạo người Slovenia đến Old Trafford với kỳ vọng lớn, nhưng những vòng đấu đầu tiên lại mang nhiều dấu hỏi hơn là câu trả lời. Điều đó không bất thường. Với một trung phong trẻ, Premier League luôn là phép thử khắc nghiệt.

Nếu phải chọn một trận đấu để Sesko “mở khóa”, thì cuộc chạm trán Wolverhampton Wanderers là thời điểm phù hợp. Đối thủ không quá vượt trội, Old Trafford đủ áp lực nhưng cũng đủ nâng đỡ, và MU buộc phải chơi thế trận áp đặt. Đây là kiểu bối cảnh mà một tiền đạo cần để tìm lại cảm giác ghi bàn.

Sesko không thiếu tố chất. Thể hình tốt, sải chân dài, khả năng bứt tốc và dứt điểm đa dạng giúp anh có đủ công cụ để thành công.

Vấn đề nằm ở sự tự tin và nhịp điệu thi đấu. Những tiền đạo trẻ thường cần một khoảnh khắc mang tính giải tỏa. Chỉ một bàn thắng, thậm chí một pha đệm bóng đơn giản, cũng có thể thay đổi hoàn toàn cách họ chơi bóng.

Một khi Sesko “thông”, mọi thứ có thể đến rất nhanh. Anh không phải mẫu tiền đạo cần nhiều cơ hội để cảm thấy mình có giá trị, nhưng lại cần cảm giác rằng đội bóng tin tưởng và phục vụ đúng cách. Và đây chính là điểm MU cần nhìn lại.

Sesko chưa đáp ứng được kỳ vọng ở MU.

Trong nhiều năm qua, MU thường xuyên rơi vào vòng lặp quen thuộc: chiêu mộ tiền đạo, đặt kỳ vọng cao, nhưng lại không tạo đủ điều kiện để họ ghi bàn. Tiền đạo bị cô lập, phải tự xoay xở giữa vòng vây hậu vệ đối phương, rồi bị đánh giá thông qua những con số lạnh lùng. Sesko đang đứng trước nguy cơ đi lại con đường đó nếu MU không thay đổi.

MU cần làm tốt hơn ở khâu hỗ trợ. Những quả tạt cần có địa chỉ rõ ràng. Những đường chọc khe phải được tung ra sớm hơn. Quan trọng nhất, cần nhiều cầu thủ xâm nhập vòng cấm hơn để chia sẻ áp lực. Một trung phong trẻ không thể vừa làm tường, vừa pressing, vừa tự tạo cơ hội trong mọi tình huống.

Trận gặp Wolves vì thế không chỉ là bài kiểm tra cho Sesko, mà còn là phép thử cho chính MU. Nếu đội bóng tạo được đủ cơ hội, Sesko sẽ có đất diễn. Nếu không, dù không ghi bàn, anh cũng khó bị quy trách nhiệm hoàn toàn. Vấn đề không nằm ở cá nhân, mà ở cấu trúc.

Với Sesko, đây không phải trận đấu để chứng minh anh là “bản hợp đồng đúng hay sai”. Đó là câu chuyện dài hơn nhiều. Đây đơn giản là cơ hội để giải phóng tâm lý. Một bàn thắng có thể mở ra chuỗi bàn thắng. Một khoảnh khắc tự tin có thể thay đổi cả mùa giải.

Old Trafford từng chứng kiến không ít tiền đạo trẻ bước ra ánh sáng từ những trận đấu tưởng như rất bình thường. Trước Wolves, Benjamin Sesko đứng trước cơ hội ấy. Không cần điều gì phi thường. Chỉ cần một bàn thắng. Và nếu MU làm đúng phần việc của mình, khoảnh khắc đó hoàn toàn có thể đến.