Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ảnh đội hình MU lộ chi tiết lạ về Sesko

  • Thứ tư, 24/12/2025 19:55 (GMT+7)
  • 40 phút trước

MU công bố ảnh đội hình mùa giải 2025/26 với tiền đạo Benjamin Sesko xuất hiện theo cách không bình thường.

Sesko anh 1

Sesko không tham gia buổi chụp toàn đội, những vẫn có mặt trong khung hình.

Tối 24/12, MU đăng tải bức ảnh chụp đội hình nam và nữ lên các nền tảng mạng xã hội, đánh dấu sự trở lại của truyền thống chụp ảnh đội, điều mà họ không thực hiện kể từ mùa 2019/20. Bức ảnh có đầy đủ ban huấn luyện, với HLV Ruben Amorim đứng trung tâm, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, nhiều CĐV phát hiện chi tiết lạ liên quan đến Sesko. Trong các video hậu trường buổi chụp được đăng trên kênh YouTube của MU, tiền đạo người Slovenia hoàn toàn không xuất hiện. Thế nhưng, Sesko vẫn có mặt ở bức ảnh chính thức, đứng cạnh Joshua Zirkzee. Dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh được "chèn" vào bằng kỹ thuật chỉnh sửa.

Chi tiết lập tức gây tranh cãi. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao Sesko không dự buổi chụp nhưng vẫn xuất hiện trong ảnh, thậm chí gọi đây là "hành động khó tin". Trước phản ứng đó, CLB nhanh chóng đưa ra lời giải thích rằng Sesko bị ốm vào ngày chụp hình (12/12) nên không thể tham gia và sau đó được bổ sung vào ảnh.

Sesko gia nhập MU từ RB Leipzig ở kỳ chuyển nhượng hè với mức phí 66,3 triệu bảng và được kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, nửa đầu mùa giải 2025/26 của chân sút 22 tuổi chưa thật sự thuyết phục. Anh mới ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo sau 14 lần ra sân. Lần gần nhất Sesko lập công là trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland hồi đầu tháng 10.

Đáng chú ý, một số cầu thủ khác như Amad Diallo, Bryan Mbeumo hay Noussair Mazraoui vẫn góp mặt ở buổi chụp ảnh do chưa lên đường dự CAN Cup 2025 vào thời điểm đó.

Khi Bruno ngã xuống, MU đối diện sự thật

Chấn thương của Bruno Fernandes không chỉ lấy đi một cầu thủ, mà còn phơi bày toàn bộ giới hạn hiện tại của Manchester United.

16:23 22/12/2025

Cú sốc với MU

Sau thất bại 1-2 trước Aston Villa đêm 21/12, MU còn đón nhận thêm cú sốc khi Bruno Fernandes nghỉ thi đấu 1 tháng.

10:47 22/12/2025

Điều khoản buộc MU bán rẻ Bruno Fernandes

Tương lai của Bruno Fernandes tại MU đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận, trong bối cảnh hàng tiền vệ của “Quỷ đỏ” đối mặt với hàng loạt bất ổn.

07:05 20/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Sesko Sesko

    Đọc tiếp

    Mot nam lac loi cua Real Madrid hinh anh

    Một năm lạc lối của Real Madrid

    20 phút trước 20:15 24/12/2025

    0

    Ba chiến thắng cuối năm không thể che giấu sự thật: 2025 là mùa giải thất vọng bậc nhất của Real Madrid trong hơn một thập kỷ.

    Joshua ha knock-out Jake Paul, thuyet am muu no ra hinh anh

    Joshua hạ knock-out Jake Paul, thuyết âm mưu nổ ra

    25 phút trước 20:10 24/12/2025

    0

    Jake Paul bị Anthony Joshua knock-out và gãy hàm là kết cục không gây tranh cãi trên võ đài. Tranh cãi chỉ thực sự bùng lên sau đó, khi mạng xã hội biến một thất bại rõ ràng thành thuyết âm mưu về “võ giả”.

    PSG dang qua than trong voi Dembele hinh anh

    PSG đang quá thận trọng với Dembele

    1 giờ trước 19:15 24/12/2025

    0

    Chấn thương đã qua, khát khao trở lại vẫn còn nguyên, nhưng Dembele đang phải đối diện một thực tế khó chịu: anh sẵn sàng ra sân, còn PSG thì chưa sẵn sàng mạo hiểm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý