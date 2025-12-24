Ảnh đội hình MU lộ chi tiết lạ về Sesko

MU công bố ảnh đội hình mùa giải 2025/26 với tiền đạo Benjamin Sesko xuất hiện theo cách không bình thường.

Sesko không tham gia buổi chụp toàn đội, những vẫn có mặt trong khung hình.

Tối 24/12, MU đăng tải bức ảnh chụp đội hình nam và nữ lên các nền tảng mạng xã hội, đánh dấu sự trở lại của truyền thống chụp ảnh đội, điều mà họ không thực hiện kể từ mùa 2019/20. Bức ảnh có đầy đủ ban huấn luyện, với HLV Ruben Amorim đứng trung tâm, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, nhiều CĐV phát hiện chi tiết lạ liên quan đến Sesko. Trong các video hậu trường buổi chụp được đăng trên kênh YouTube của MU, tiền đạo người Slovenia hoàn toàn không xuất hiện. Thế nhưng, Sesko vẫn có mặt ở bức ảnh chính thức, đứng cạnh Joshua Zirkzee. Dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh được "chèn" vào bằng kỹ thuật chỉnh sửa.

Chi tiết lập tức gây tranh cãi. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao Sesko không dự buổi chụp nhưng vẫn xuất hiện trong ảnh, thậm chí gọi đây là "hành động khó tin". Trước phản ứng đó, CLB nhanh chóng đưa ra lời giải thích rằng Sesko bị ốm vào ngày chụp hình (12/12) nên không thể tham gia và sau đó được bổ sung vào ảnh.

Sesko gia nhập MU từ RB Leipzig ở kỳ chuyển nhượng hè với mức phí 66,3 triệu bảng và được kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, nửa đầu mùa giải 2025/26 của chân sút 22 tuổi chưa thật sự thuyết phục. Anh mới ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo sau 14 lần ra sân. Lần gần nhất Sesko lập công là trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland hồi đầu tháng 10.

Đáng chú ý, một số cầu thủ khác như Amad Diallo, Bryan Mbeumo hay Noussair Mazraoui vẫn góp mặt ở buổi chụp ảnh do chưa lên đường dự CAN Cup 2025 vào thời điểm đó.