Cú sốc với MU

Sau thất bại 1-2 trước Aston Villa đêm 21/12, MU còn đón nhận thêm cú sốc khi Bruno Fernandes nghỉ thi đấu 1 tháng.

MU không có sự phục vụ của Fernandes trong 1 tháng.

Trên sân Villa Park, Fernandes buộc phải rời sân ngay sau giờ nghỉ, với những dấu hiệu cho thấy anh gặp vấn đề ở phần mềm, loại chấn thương vốn cần thời gian hồi phục đáng kể. Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận "số 8" cần ít nhất một tháng để trở lại.

Hình ảnh Bruno tập tễnh rời sân khiến không ít CĐV "Quỷ đỏ" lo lắng. Kể từ khi cập bến Old Trafford, Fernandes gần như không biết đến khái niệm "nghỉ vì chấn thương", là trụ cột không thể thay thế. Việc anh vắng mặt sẽ là tổn thất cực lớn với một MU vốn đã thiếu ổn định.

Hậu vệ Diogo Dalot thừa nhận khả năng Fernandes nghỉ dài hạn là "rất nghiêm trọng" trong khi HLV Ruben Amorim cũng không giấu được sự lo ngại. "Tôi nghĩ đó là chấn thương phần mềm nên sẽ cần thời gian. Bruno là cầu thủ hiếm khi chấn thương, vì thế chúng tôi hy vọng cậu ấy hồi phục tốt", Amorim chia sẻ. "Chúng tôi không thể lấy đó làm cái cớ. Đội bóng phải tìm ra giải pháp và chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo".

Chấn thương đến đúng thời điểm nhạy cảm, chỉ ít ngày sau khi cuộc phỏng vấn gây tranh cãi của Fernandes trên truyền hình Bồ Đào Nha. Trong đó, anh thừa nhận cảm thấy tổn thương khi biết ban lãnh đạo MU từng cân nhắc bán mình cho Al-Hilal vào mùa hè. Giờ đây, "Quỷ đỏ" sẽ phải nếm trải viễn cảnh thi đấu thiếu vắng cầu thủ quan trọng bậc nhất đội hình.

Danh sách chấn thương của MU vốn đã dài, trong khi Mazraoui, Mbeumo và Amad Diallo đang làm nhiệm vụ tại CAN Cup 2025. Hiện MU đứng thứ 7 với 26 điểm sau 17 vòng đấu.