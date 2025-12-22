Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Nhìn MU hiện tại mới thấy Solskjaer quá tốt'

  • Thứ hai, 22/12/2025 06:55 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Nemanja Matic lên tiếng bảo vệ Ole Gunnar Solskjaer, cho rằng cựu HLV người Na Uy xứng đáng được trao thêm cơ hội trong quãng thời gian dẫn dắt MU.

Solskjaer từng có quãng thời gian đáng nhớ ở Old Trafford.

Solskjaer trở lại MU vào tháng 12/2018, thay thế Jose Mourinho trong bối cảnh đội bóng sa sút và thiếu bản sắc. Ngay mùa giải đầu tiên với vai trò HLV tạm quyền, ông tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giúp MU loại PSG ở Champions League bằng màn ngược dòng kịch tính. Tuy nhiên, sau gần ba năm cầm quân, Solskjaer bị sa thải vào đầu mùa 2021/22 vì chuỗi kết quả nghèo nàn.

Dù vậy, Matic khẳng định MU có những mùa giải rất tốt dưới thời Solskjaer. Chia sẻ với FourFourTwo, tiền vệ người Serbia nhấn mạnh: "Chúng tôi về nhì và về ba. Khi nhìn vào tình cảnh hiện tại của CLB, mới thấy những kết quả đó là quá tốt. Ole và đội ngũ của ông ấy, như Michael Carrick hay Kieran McKenna, đang đi đúng hướng".

Theo Matic, Solskjaer không chỉ hiểu bóng đá mà còn hiểu đội bóng, tạo ra bầu không khí tích cực và gắn kết trong phòng thay đồ. "Ông ấy là HLV đầu tiên mà tôi không bao giờ mâu thuẫn, kể cả khi không được đá chính", Matic nói thêm.

Marcus Rashford cũng từng dành nhiều lời khen cho Solskjaer, gọi ông là "một con người tuyệt vời" và thừa nhận có giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp dưới thời HLV người Na Uy. Sau khi Solskjaer rời đi, phong độ của MU cực kỳ phập phù.

Cá nhân Solskjaer ký hợp đồng với Besiktas hồi đầu năm 2025 nhưng bị sa thải chỉ sau 7 tháng do thành tích không đáp ứng được kỳ vọng.

Vấn đề 'chưa từng được công bố' của Sancho ở MU

Một chi tiết chưa từng xuất hiện trước đây về Jadon Sancho được cựu HLV MU - ông Ole Gunnar Solskjaer hé lộ.

16:36 14/11/2025

Solskjaer, Ten Hag có thể tái xuất Premier League

Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag nằm trong danh sách ứng cử viên cho chiếc ghế nóng của Wolves.

19:47 2/11/2025

Solskjaer sẽ giải cứu Isak, Gyokeres?

Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển (SvFF) đang cân nhắc các ứng viên tiềm năng để thay thế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Jon Dahl Tomasson, sau những kết quả kém cỏi gần đây.

06:15 14/10/2025

Minh Nghi

