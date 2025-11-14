Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vấn đề 'chưa từng được công bố' của Sancho ở MU

  • Thứ sáu, 14/11/2025 16:36 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Một chi tiết chưa từng xuất hiện trước đây về Jadon Sancho được cựu HLV MU - ông Ole Gunnar Solskjaer hé lộ.

Trong chương trình The Overlap, Solskjaer bất ngờ chia sẻ Sancho bị viêm tai nặng khi đang nghỉ hè trước khi ký hợp đồng với MU. Đây là vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến giai đoạn chuẩn bị mùa giải của cầu thủ.

"Trước khi đến CLB, Sancho đi nghỉ như bao cầu thủ khác và bị nhiễm trùng tai. Cậu ấy phải vào bệnh viện và gần như không thể tập luyện trong 10 ngày đầu", Solskjaer nói. "Điều đó chưa từng được công bố. Và khi cậu ấy bắt đầu lấy lại nhịp độ, tôi thì chuẩn bị rời đội bóng".

Solskjaer bị sa thải vào tháng 11/2021 sau chuỗi 7 thất bại trong 13 trận cuối cùng. Kể từ đó, Sancho miệt mài tìm lại phong độ từng từng giúp anh trở thành một trong những tiền vệ cánh triển vọng nhất châu Âu.

Sancho gia nhập MU vào hè 2021 với mức phí 73 triệu bảng sau 3 mùa thăng hoa trong màu áo Dortmund. Tuy nhiên, sự nghiệp tại Old Trafford không bao giờ cất cánh. Qua 83 trận trên mọi đấu trường, Sancho chỉ ghi 12 bàn và không thể chiếm suất đá chính, trước khi bị đẩy đi cho mượn ở Dortmund, rồi Chelsea và hiện tại là Aston Villa.

Rắc rối chưa dừng lại. Tháng trước, Sancho tỏ ra không hài lòng khi HLV Unai Emery đưa vào sân nhưng lại rút ra chỉ sau 45 phút ở trận thắng Man City 1-0. Kể từ khi cập bến Villa Park, cầu thủ 25 tuổi chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào sau 8 trận dưới trướng Emery.

Không còn ai muốn Sancho

Jadon Sancho từng được xem là tương lai của bóng đá Anh. Giờ đây, anh chỉ còn lại sự lặng im và những cánh cửa đang dần khép trước mắt.

35:2114 hôm qua

Bước ngoặt với Sancho

Borussia Dortmund đang theo sát tình hình của Jadon Sancho trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 sắp mở cửa.

21:14 11/11/2025

MU chấp nhận mất trắng Sancho

Từng được kỳ vọng là ngòi nổ đẳng cấp thế giới khi gia nhập MU từ Dortmund với giá 73 triệu bảng năm 2021, hiện tương lai của Jadon Sancho ở Old Trafford gần như khép lại.

06:49 5/11/2025

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Minh Nghi

Vấn đề của Sancho Solskjaer Sancho MU Solskjaer

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Cu be lai cua Klopp hinh anh

Cú bẻ lái của Klopp

17 phút trước 16:38 14/11/2025

0

Jurgen Klopp xác nhận sẽ trở thành bình luận viên ở World Cup 2026, đánh dấu màn tái xuất đặc biệt sau hơn một năm rời Liverpool.

Bua an gay chu y cua Haaland hinh anh

Bữa ăn gây chú ý của Haaland

20 phút trước 16:35 14/11/2025

0

Tiền đạo Haaland của Na Uy bị bắt gặp đang mang gần 70 chiếc burger cho đồng đội sau chiến thắng 4-1 trước Estonia ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11.

Ronaldo co the nhan an phat nang nhat hinh anh

Ronaldo có thể nhận án phạt nặng nhất

21 phút trước 16:34 14/11/2025

0

Cristiano Ronaldo đang đứng trước nguy cơ lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế: bị treo giò tới hai trận tại vòng bảng World Cup 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý