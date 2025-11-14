Vấn đề 'chưa từng được công bố' của Sancho ở MU

Một chi tiết chưa từng xuất hiện trước đây về Jadon Sancho được cựu HLV MU - ông Ole Gunnar Solskjaer hé lộ.

Trong chương trình The Overlap, Solskjaer bất ngờ chia sẻ Sancho bị viêm tai nặng khi đang nghỉ hè trước khi ký hợp đồng với MU. Đây là vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến giai đoạn chuẩn bị mùa giải của cầu thủ.

"Trước khi đến CLB, Sancho đi nghỉ như bao cầu thủ khác và bị nhiễm trùng tai. Cậu ấy phải vào bệnh viện và gần như không thể tập luyện trong 10 ngày đầu", Solskjaer nói. "Điều đó chưa từng được công bố. Và khi cậu ấy bắt đầu lấy lại nhịp độ, tôi thì chuẩn bị rời đội bóng".

Solskjaer bị sa thải vào tháng 11/2021 sau chuỗi 7 thất bại trong 13 trận cuối cùng. Kể từ đó, Sancho miệt mài tìm lại phong độ từng từng giúp anh trở thành một trong những tiền vệ cánh triển vọng nhất châu Âu.

Sancho gia nhập MU vào hè 2021 với mức phí 73 triệu bảng sau 3 mùa thăng hoa trong màu áo Dortmund. Tuy nhiên, sự nghiệp tại Old Trafford không bao giờ cất cánh. Qua 83 trận trên mọi đấu trường, Sancho chỉ ghi 12 bàn và không thể chiếm suất đá chính, trước khi bị đẩy đi cho mượn ở Dortmund, rồi Chelsea và hiện tại là Aston Villa.

Rắc rối chưa dừng lại. Tháng trước, Sancho tỏ ra không hài lòng khi HLV Unai Emery đưa vào sân nhưng lại rút ra chỉ sau 45 phút ở trận thắng Man City 1-0. Kể từ khi cập bến Villa Park, cầu thủ 25 tuổi chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào sau 8 trận dưới trướng Emery.