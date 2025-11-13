Không còn ai muốn Sancho

Jadon Sancho từng được xem là tương lai của bóng đá Anh. Giờ đây, anh chỉ còn lại sự lặng im và những cánh cửa đang dần khép trước mắt.

Sancho giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Sancho bị loại khỏi kế hoạch của HLV Ruben Amorim và bị đẩy vào “bomb squad”, nhóm cầu thủ không còn tương lai ở Old Trafford. Mùa trước, anh chơi cho Chelsea theo dạng cho mượn, ghi bàn trong trận chung kết Conference League và giúp đội giành vé dự Champions League. Nhưng Chelsea vẫn từ chối mua đứt, thậm chí phải trả khoản phạt 5 triệu bảng để kết thúc hợp đồng sớm.

Gia nhập Aston Villa trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, Sancho hy vọng được làm lại. Nhưng sau gần ba tháng, anh mới có 88 phút ở Premier League. Trong trận thắng Man City, Sancho chỉ là phương án thay người và rồi lại bị thay ra. Hình ảnh ấy nói lên tất cả: một cầu thủ từng được kỳ vọng thành biểu tượng, giờ chỉ còn là lựa chọn tình thế.

Man United sẵn sàng chấm dứt hợp đồng trị giá 200.000 bảng/tuần để giải phóng quỹ lương. Nhưng vấn đề là không ai thực sự muốn Sancho. Theo SPORT1, Dortmund, nơi anh từng tỏa sáng rực rỡ, không còn bàn về việc chiêu mộ. Phóng viên Oliver Muller gọi tin đồn ấy là “một câu chuyện cổ tích đã lỗi thời”.

Ở tuổi 25, Sancho vẫn có kỹ thuật và tiềm năng. Nhưng bóng đá không chờ ai. Khi niềm tin bị bào mòn và thái độ trở thành dấu hỏi, mọi tài năng đều có thể hóa lãng quên, và Sancho đang trôi dần về phía đó, không tiếng ồn, không cứu vãn.