Man Utd có hai lựa chọn cho Sancho

Manchester United sẽ sớm quyết định tương lai của Jadon Sancho trước khi mùa giải khép lại.

Sancho đang đánh mất chính mình.

Cầu thủ chạy cánh người Anh đang khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, trong bối cảnh hợp đồng với “Quỷ đỏ” chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2026, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Theo Manchester Evening News, ban lãnh đạo Man Utd đang cân nhắc hai phương án: để Sancho ra đi tự do khi hợp đồng kết thúc, hoặc kích hoạt điều khoản gia hạn để bán anh và thu lại một phần phí chuyển nhượng. Dù từng tiêu tốn 72,8 triệu bảng để chiêu mộ Sancho từ Borussia Dortmund vào năm 2021, giá trị của cầu thủ này hiện giảm mạnh sau ba mùa sa sút phong độ và mất chỗ đứng dưới thời HLV Ruben Amorim.

Mùa trước, Sancho được cho mượn tại Chelsea nhưng không gây ấn tượng, trước khi Aston Villa mượn anh trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025. Đội bóng của HLV Unai Emery trả 80% mức lương cùng các khoản thưởng, giúp Man Utd giảm đáng kể gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, thỏa thuận không bao gồm điều khoản mua đứt.

Tại Villa Park, Sancho vẫn chưa tìm lại phong độ từng biến bản thân thành một trong những cầu thủ tấn công triển vọng nhất châu Âu. Anh chưa có trận đá chính nào ở Premier League và mới đây còn bị thay ra ngay sau khi vào sân ở trận thắng Man City, điều khiến chính HLV Emery phải lên tiếng giải thích: “Cậu ấy chưa đủ thể lực để chơi trọn 90 phút. Đây không phải hình phạt mà là quyết định chiến thuật”.

Ba năm sau thương vụ đình đám, Jadon Sancho giờ đang đứng giữa ngã ba đường. Man Utd cần quyết định giữ lại hay bán đứt, còn bản thân cầu thủ này phải chứng minh rằng anh vẫn còn tương lai ở đẳng cấp cao nhất.