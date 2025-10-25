Lời tiên đoán Sancho giành Quả bóng vàng bị chê cười

Bất chấp phong độ bất ổn của Jadon Sancho, HLV Edin Terzic tin rằng sẽ có ngày tiền vệ người Anh có thể chạm tay vào danh hiệu Quả bóng vàng.

Sancho đang có phong độ kém.

Chia sẻ trên Telegraph hôm 24/10, cựu HLV Dortmund cho biết: “Cầu thủ nào cũng có thể giành Quả bóng vàng trong tương lai, kể cả Jadon. Nó tương tự như những gì đã xảy ra với Ousmane Dembele cách đây 5 năm. Tôi muốn nói đến việc những cầu thủ này sở hữu tài năng và tiềm năng rất lớn".

Theo HLV Terzic, Sancho chỉ có thể thành công nếu luôn khao khát thể hiện bản thân trên sân. Cả hai từng có thời gian ngắn làm việc cùng nhau ở nửa sau mùa giải 2023/24, khi Dortmund vào đến chung kết Champions League.

Michael Zorc, cựu Giám đốc Thể thao của Dortmund, cũng từng nhận xét: “Sancho khiến tôi nhớ tới Dembele. Cả hai đều có kỹ thuật tuyệt vời. Nhưng nếu không giữ được sự tập trung, họ sẽ đánh mất chính mình".

Sancho chật vật khẳng định mình tại Aston Villa. Ảnh: Reuters.

Những phát biểu của HLV Terzic và Giám đốc Michael Zorc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một CĐV bình luận: “Sancho giành Quả bóng vàng chắc là điều phi lý nhất tôi từng nghe". Một tài khoản khác viết: “Tiềm năng và kỹ năng của Sancho còn lâu mới bằng Dembele".

Người hâm mộ khác lại đặt câu hỏi: “Bao giờ Sancho mới tìm được một HLV giỏi để khai phá bản thân như cách Luis Enrique đã làm với Dembele?”

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Sancho từng khẳng định: “Tôi muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới. Một ngày nào đó, tôi hy vọng có thể cạnh tranh Quả bóng vàng như Messi hay Ronaldo".

Ở mùa 2025/26, Sancho đang có phong độ kém trong màu áo Aston Villa. Sự nghiệp của anh dường như trượt dài kể từ khi rời Dortmund. Từ một ngôi sao trẻ được cả châu Âu săn đón, Sancho giờ chỉ còn là cái tên bị lãng quên. Hiện tượng bóng đá Anh một thời đang đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Premier League trong lặng lẽ.

