Báo động đỏ cho Yamal

Barcelona họp khẩn với Lamine Yamal sau khi xuất hiện thông tin về "tình huống khó xử" liên quan đến cách đội bóng quản lý và sử dụng cầu thủ này thời gian gần đây.

Yamal đang đối diện với sức ép lớn ở tuổi 18.

Theo Catalunya Radio, ngay trước thềm trận El Clasico ở La Liga vào tối 26/10, nội bộ sân Montjuic lại dấy lên những lo ngại quanh "hiện tượng Yamal", khi cầu thủ 18 tuổi đang được xem là báu vật mới của CLB.

Nguồn tin cho biết Giám đốc Thể thao Deco tổ chức buổi gặp trực tiếp giữa Yamal, người đại diện Jorge Mendes và ban huấn luyện Barca. Cuộc gặp phản ánh mối lo nội bộ về cách quản lý tài năng trẻ này, đặc biệt trong bối cảnh anh liên tục phải thi đấu dù gặp chấn thương háng dai dẳng.

Yamal chấn thương trong thời gian phục vụ tuyển Tây Ban Nha, nhưng vẫn bị yêu cầu ra sân khi chưa hoàn toàn bình phục. HLV Hansi Flick từng bức xúc: "Cậu ấy phải uống thuốc giảm đau để thi đấu. Cách mà tuyển Tây Ban Nha sử dụng cầu thủ như vậy không hợp lý".

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Theo Catalunya Radio, "sự song hành giữa hiện tượng Yamal và thực tế khốc liệt tạo ra một số tình huống khó xử trong những tháng gần đây", ám chỉ những mâu thuẫn tiềm ẩn giữa kỳ vọng thương mại, tài năng sân cỏ và sức ép truyền thông mà cầu thủ trẻ đang đối mặt.

Hiện Yamal chưa hoàn toàn khỏe mạnh, song vẫn ra sân và ghi bàn khi sút thành công quả phạt đền trong chiến thắng 6-1 trước Olympiacos ở Champions League hôm 21/10.

Trận El Clasico càng khiến mọi thứ căng thẳng hơn. Với việc Robert Lewandowski chấn thương, Yamal gần như chắc chắn đá chính trước Real Madrid. Yamal mới 18 tuổi nhưng đang gánh trên vai cả niềm tin lẫn rủi ro của Barcelona.