Biểu cảm gây sốt của bạn gái Yamal

  • Thứ tư, 22/10/2025 16:00 (GMT+7)
Nicki Nicole gây chú ý khi có mặt trên khán đài cổ vũ Lamine Yamal trong chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Olympiacos ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 22/10.

Bieu cam ban gai Yamal anh 1

Hành động gây chú ý của bạn gái Yamal.

Tại khu vực VIP sân Montjuic, Nicki Nicole ngồi cạnh người thân, bạn bè và cả Danil Olmo và Raphinha - những cầu thủ đang dưỡng thương. Cô thu hút ánh nhìn với biểu cảm cực kỳ sinh động khi chứng kiến màn trình diễn của bạn trai dưới sân.

Máy quay truyền hình nhiều lần lia tới khán đài, ghi lại khoảnh khắc Nicki phấn khích, há hốc miệng và làm cử chỉ mô phỏng như đang bình luận lại pha bóng của Yamal. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến cư dân mạng thích thú gọi cô là "fan cuồng đáng yêu nhất của Barcelona".

Không chỉ cổ vũ bạn trai, nữ ca sĩ người Argentina còn có màn tương tác vui vẻ với Olmo và Raphinha. Họ trò chuyện, cười nói thân mật, tạo nên bầu không khí thoải mái giữa trận đấu.

Trong khi đó, trên sân, Yamal tiếp tục tỏa sáng. Cầu thủ lò La Masia kiến tạo cho Fermin Lopez mở tỷ số trước khi góp công vào chiến thắng hủy diệt của Barcelona. Sau khi lập công, Yamal cũng dành tặng bàn thắng cho người bạn gái đang cổ vũ trên khán đài.

Giữa những tràng pháo tay vang rền ở Montjuic, hình ảnh Nicki phấn khích vì bạn trai trở thành điểm nhấn thú vị. Gần đây, Yamal thường xuyên xuất hiện bên cạnh bạn gái hơn 7 tuổi. Tuy nhiên, nhiều fan lo ngại Yamal có thể bỏ bê sự nghiệp vì sự tập trung quá mức vào mối quan hệ tình cảm.

Minh Nghi

