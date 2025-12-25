Bayern hét giá kỷ lục cho Olise

CLB chủ sân Allianz Arena không có ý định để Michael Olise rời CLB.

Bayern quyết giữ chân Olise.

Theo Bild, Bayern nỗ lực giữ chân tiền đạo cánh Michael Olise trước sự ve vãn từ cả Real Madrid lẫn Manchester City. Nhà đương kim vô địch Bundesliga coi cầu thủ người Pháp là nhân tố quan trọng trong kế hoạch lâu dài và sẽ chỉ để anh rời đi một cách miễn cưỡng, nếu nhận được lời đề nghị "kỷ lục thế giới".

Hiện tại, thương vụ đắt nhất lịch sử vẫn thuộc về Neymar, khi anh gia nhập PSG từ Barcelona với giá 222 triệu euro. Theo đó, cả Real và Man City, nếu muốn sở hữu Olise, đều sẽ phải bỏ ra khoản tiền vượt qua con số này. Trước đó, PSG được cho là đã hỏi mua Olise với giá 150 triệu euro nhưng ngay lập tức bị Bayern từ chối.

Kể từ khi gia nhập Bayern từ Crystal Palace, Olise nhanh chóng chứng minh giá trị của mình. Mùa giải này, cầu thủ 24 tuổi ghi gần 9 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, cho thấy tầm ảnh hưởng rõ rệt trong lối chơi tấn công của đội bóng xứ Bavaria. Phong độ ấn tượng đó giúp anh lọt vào tầm ngắm của hàng loạt “ông lớn” châu Âu.

Bayern hoàn toàn chủ động trên bàn đàm phán, bởi hợp đồng của Olise còn thời hạn đến tận năm 2029. Bản thân cầu thủ này cũng đang hạnh phúc tại Allianz Arena và chưa có ý định rời đi trong tương lai gần.