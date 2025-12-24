PSG đang quá thận trọng với Dembele

Chấn thương đã qua, khát khao trở lại vẫn còn nguyên, nhưng Dembele đang phải đối diện một thực tế khó chịu: anh sẵn sàng ra sân, còn PSG thì chưa sẵn sàng mạo hiểm.

Dembele chưa có được thể lực tốt nhất.

Có một nghịch lý đang tồn tại tại Paris. Dembele, cầu thủ từng được kỳ vọng là mũi khoan phá vỡ mọi hàng thủ, lại đang sống trong cảm giác bị “giam lỏng” giữa lúc thể trạng của anh, theo chính lời cầu thủ này, đã sẵn sàng. Mâu thuẫn ấy không ồn ào, không bùng nổ, nhưng đủ để gây khó chịu.

Mùa trước, Dembele ở phiên bản hoàn thiện nhất. Ổn định, quyết đoán và mang tính quyết định. Anh không còn là cầu thủ của những pha xử lý ngẫu hứng thiếu điểm dừng. Đó là mùa giải mà Dembele thực sự bước vào hàng ngũ ngôi sao lớn của châu Âu. Nhưng bước sang mùa này, câu chuyện quen thuộc lại quay về: chấn thương.

Chấn thương gặp Bayern Munich tại Champions League trở thành bước ngoặt. Không chỉ vì mức độ ảnh hưởng, mà bởi cách PSG phản ứng sau đó. Đội bóng Pháp chọn con đường an toàn tuyệt đối. Họ giảm tải phút thi đấu, hạn chế rủi ro, chấp nhận hy sinh sự bùng nổ tức thời để đổi lấy sự an tâm dài hạn.

Vấn đề nằm ở chỗ, sự thận trọng ấy không trùng khớp với suy nghĩ của Dembele.

Cầu thủ người Pháp tin rằng anh cần thi đấu để tìm lại nhịp độ. Với những cầu thủ dựa nhiều vào cảm giác bóng, tốc độ và phản xạ như Dembele, tập luyện không bao giờ đủ. Ngồi dự bị quá lâu chỉ khiến cơ thể “nguội” đi, còn sự tự tin thì bào mòn dần. Dembele muốn đá chính không phải vì cái tôi, mà vì anh hiểu rõ cách mình vận hành tốt nhất.

Dembele vẫn là ngôi sao được chờ đợi nhất ở PSG.

Ở chiều ngược lại, Paris Saint-Germain và HLV Luis Enrique nhìn vấn đề bằng lăng kính khác. Họ từng chứng kiến quá đủ những lần Dembele tái phát chấn thương chỉ vì đốt cháy giai đoạn. PSG không muốn lặp lại vòng luẩn quẩn: trở lại sớm - chấn thương - nghỉ dài - mất phong độ.

Thế nên Dembele chỉ được đá chính ở Cúp quốc gia, trước đối thủ yếu hơn nhiều. Ở Ligue 1 hay các trận tranh cúp quan trọng, anh vẫn là phương án từ ghế dự bị. Với một cầu thủ từng được xem là trung tâm của dự án, điều đó đủ để tạo cảm giác hụt hẫng.

Điều đáng nói là Dembele không phản ứng bằng những phát ngôn gây sốc. Không có tuyên bố nổi loạn, không có hành động gây sức ép công khai. Sự bực bội của anh nằm ở im lặng, ở ánh mắt và trong từng phút ít ỏi được trao trên sân. Đó là kiểu khó chịu nguy hiểm, bởi nó âm ỉ và kéo dài.

PSG sắp bước vào giai đoạn quan trọng, với Siêu cúp Pháp và những trận then chốt đầu năm mới. Họ cần một Dembele sung mãn, nhưng cũng cần một Dembele hạnh phúc. Giữ anh trong “lồng kính” quá lâu có thể an toàn cho cơ thể, nhưng chưa chắc tốt cho tinh thần.

Câu hỏi đặt ra không phải là Dembele có đủ khả năng đá chính hay không. Vấn đề là PSG có dám tin rằng, đôi khi, rủi ro được kiểm soát vẫn tốt hơn sự an toàn tuyệt đối. Nếu không, mối quan hệ giữa ngôi sao và CLB sẽ tiếp tục ở trạng thái lưng chừng, nơi không ai sai hoàn toàn, nhưng cũng chẳng ai thực sự hài lòng.