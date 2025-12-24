Dembele bất mãn

Ousmane Dembele không hài lòng với thời lượng thi đấu hạn chế tại Paris Saint-Germain thời gian qua.

Dembele thực sự bất mãn với thời lượng thi đấu hạn chế tại Paris Saint-Germain.

Nguồn tin từ France Football đưa tin Dembele bất bình với việc huấn luyện viên Luis Enrique hạn chế để anh ra sân thi đấu thời gian qua. Quả Bóng Vàng 2025 khẳng định mình hoàn toàn bình phục và sẵn sàng đá chính các trận đấu.

Tuy nhiên, HLV Enrique lại áp dụng cách tiếp cận thận trọng để tránh Dembele tái phát chấn thương. Tiền đạo người Pháp thường chỉ vào sân từ băng ghế dự bị hoặc hiếm khi thi đấu hết trận trong hai tháng qua.

Dembele gặp nhiều chấn thương trong mùa giải này, bao gồm vấn đề cơ gân kheo và gần đây là chấn thương bắp chân. Trong trận đấu gần nhất của PSG, chiến thắng 4-0 tại Coupe de France trước đội hạng năm Vendée Fontenay Foot hôm 21/12, Dembele đá chính nhưng chỉ thi đấu 60 phút.

Đây cũng mới là lần đá chính đầu tiên của anh sau một thời gian dài. Có thông tin cho rằng xuất hiện căng thẳng giữa người thân của Dembele và ban huấn luyện, dẫn đến việc PSG phải tổ chức cuộc họp nội bộ để giải quyết vấn đề.

Siêu phẩm mở màn CAN Cup 2025 Sáng 22/12, Ayoub El-Kaabi thực hiện siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" giúp Morocco đả bại Comoros 2-0 ở trận khai mạc CAN Cup 2025.