Lewandowski hết 'bất khả xâm phạm' ở Barca

Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Robert Lewandowski liên tiếp bị rút khỏi sân và thậm chí ngồi dự bị, dấu hiệu cho thấy vai trò của tiền đạo người Ba Lan tại Barcelona đang thay đổi rõ rệt.

Ở tuổi 37, Robert Lewandowski vẫn là một trong những chân sút hàng đầu của Barcelona và La Liga. Tuy nhiên, những tuần gần đây đã đánh dấu bước ngoặt hiếm thấy trong sự nghiệp của tiền đạo người Ba Lan: anh không còn là cái tên “bất khả xâm phạm” trong đội hình xuất phát.

Lewandowski vốn quen với việc đá trọn vẹn mọi trận đấu. Tại Bayern Munich, trước đó là Borussia Dortmund, anh gần như mặc định đá chính nếu đủ thể lực. Những danh hiệu cá nhân đồ sộ, nhiều lần Vua phá lưới Bundesliga, Pichichi ở mùa đầu tại La Liga, hai Chiếc giày vàng châu Âu, giúp Lewandowski giữ vị thế không thể thay thế suốt hơn một thập kỷ.

Tại Barcelona, hai mùa giải đầu (2022/23 và 2023/24), Lewandowski không bỏ lỡ trận La Liga nào. Nhưng mùa này, sau 18 vòng đấu, mọi thứ đã khác. Anh hai lần ngồi dự bị trọn vẹn trước Betis và Osasuna, chỉ chơi 28 phút trong trận gặp Villarreal, và lần đầu tiên liên tiếp bị thay ra sân trong nhiều trận.

Nguyên nhân chính đến từ cách quản lý nhân sự thận trọng của HLV Hansi Flick. Lewandowski đang gặp những vấn đề nhẹ ở gân kheo và lưng dưới. Flick không muốn mạo hiểm, tránh để các cơn đau nhỏ phát triển thành chấn thương nghiêm trọng. Dù thời lượng thi đấu giảm, hiệu suất của Lewandowski vẫn rất ổn định với 8 bàn thắng tại La Liga, chỉ xếp sau Ferran Torres trong danh sách ghi bàn của Barca.

Sự thay đổi vai trò của Lewandowski cũng đến từ chiều sâu đội hình. Ferran Torres đã nhiều lần được trao suất đá trung phong và đáp lại bằng phong độ ấn tượng. Tiền đạo người Valencia đã có 11 bàn tại giải quốc nội và đang dẫn đầu cuộc đua "Zarra Trophy", tạo ra sự cạnh tranh thực sự ở vị trí số 9.

Dù không còn “bất khả xâm phạm”, Lewandowski vẫn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Flick. Việc xoay vòng chủ yếu nhằm bảo toàn thể lực cho giai đoạn quyết định. Tuy vậy, điều này cũng khiến tương lai của anh tại Camp Nou trở nên kém chắc chắn hơn. Hợp đồng của Lewandowski sẽ hết hạn vào tháng 6 tới, kèm điều khoản gia hạn thêm một mùa đến năm 2027.

Barcelona đánh giá cao sự chuyên nghiệp và đóng góp của tiền đạo người Ba Lan, nhưng vẫn thận trọng trước yếu tố tuổi tác. Trong bối cảnh nhiều CLB châu Âu, cùng các đội bóng Saudi Arabia và MLS theo dõi sát sao, tương lai của Lewandowski hứa hẹn còn là câu chuyện cần thêm thời gian để ngã ngũ.